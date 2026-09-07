Napoli vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

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El duelo correspondiente a la fecha 1 de la Champions se jugará el próximo miércoles 9 de septiembre a las 15:00 horas.

En sus últimos 2 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 1 triunfo y el visitante se quedó con 1 victoria. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 11 de diciembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League 2013 - 2014, y Napoli resultó vencedor por 2 a 0.

Fechas y rivales de Napoli en los próximos partidos de la Champions

Fecha 2: vs Villarreal: 13 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs FK Bodo/Glimt: 20 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Porto: 4 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Manchester City: 24 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Club Brugge: 8 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Champions

Fecha 2: vs Lille: 13 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Bayern Múnich: 21 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Slavia Praga: 4 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Borussia Dortmund: 24 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Real Madrid: 9 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Horario Napoli y Arsenal, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

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