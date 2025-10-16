Milan vs Fiorentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Serie A

Suscríbete a nuestros canales

Por la fecha 7 de la Serie A, Fiorentina y Milan se enfrentan el domingo 19 de octubre desde las 14:45 horas, en el estadio San Siro.

Así llegan Milan y Fiorentina

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

Milan terminó con un empate en 0 frente a Juventus en la pasada jornada. En los últimos 4 encuentros, ha ganado todos los juegos anteriores al último. Ha logrado convertir 8 goles y le han anotado 1.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina llega a este partido con una derrota por 1 a 2 ante Roma. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 derrotas y 2 empates, en los que convirtió 3 goles y le han encajado 7.

Fiorentina no ha registrado ninguna victoria cuando ha jugado en campo contrario y solo se ha llevado un punto en cada partido.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 5 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue un empate por 2 a 2.

El anfitrión está en el tercer puesto con 13 puntos (4 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 3 unidades y se ubica en décimo séptimo lugar en el campeonato (3 PE - 3 PP).

El encuentro será supervisado por Livio Marinelli, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 15 6 5 0 1 6 2 Roma 15 6 5 0 1 5 3 Milan 13 6 4 1 1 6 4 Inter 12 6 4 0 2 9 17 Fiorentina 3 6 0 3 3 -4

Fechas y rivales de Milan en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 8: vs Pisa: 24 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Atalanta: 28 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Roma: 2 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Parma: 8 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Inter: 23 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Fiorentina en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 8: vs Bologna: 26 de octubre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Inter: 29 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Lecce: 2 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Genoa: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Juventus: 22 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Horario Milan y Fiorentina, según país

Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas

Colombia y Perú: 13:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas

Venezuela: 14:45 horas

