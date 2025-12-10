Metz vs PSG: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Ligue 1

El duelo correspondiente a la fecha 16 de la Ligue 1 se jugará el próximo sábado 13 de diciembre a las 14:00 horas.
Así llegan Metz y PSG
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Metz en partidos de la Ligue 1
Metz no quiere lamentar otra caída: 1 a 3 finalizó su partido frente a Auxerre. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados y perdió 2. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 8.
Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1
PSG llega con envión anímico tras vencer por 5 a 0 a Stade Rennes. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Pudo marcar 12 goles y ha recibido 3.
La visita fue siempre superior en los últimos 5 partidos que jugó ante el conjunto local en el torneo. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 19 de mayo, en el torneo Francia - Ligue 1 Uber Eats 2023-24, y PSG resultó vencedor por 0 a 2.
El local está en el décimo octavo puesto con 11 puntos (3 PG - 2 PE - 10 PP), mientras que el visitante llegó a 33 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (10 PG - 3 PE - 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Lens
|34
|15
|11
|1
|3
|13
|2
|PSG
|33
|15
|10
|3
|2
|20
|3
|Olympique de Marsella
|29
|15
|9
|2
|4
|20
|4
|Lille
|29
|15
|9
|2
|4
|12
|18
|Metz
|11
|15
|3
|2
|10
|-19
Fechas y rivales de Metz en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 17: vs Lorient: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs RC Strasbourg: 18 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Olympique Lyon: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Angers: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 17: vs Paris FC: 4 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Lille: 16 de enero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Auxerre: 23 de enero - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs RC Strasbourg: 1 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
Horario Metz y PSG, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
- Colombia y Perú: 13:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
- Venezuela: 14:00 horas