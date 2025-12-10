Metz vs PSG: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Ligue 1

Suscríbete a nuestros canales

El duelo correspondiente a la fecha 16 de la Ligue 1 se jugará el próximo sábado 13 de diciembre a las 14:00 horas.

Así llegan Metz y PSG

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Metz en partidos de la Ligue 1

Metz no quiere lamentar otra caída: 1 a 3 finalizó su partido frente a Auxerre. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados y perdió 2. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 8.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1

PSG llega con envión anímico tras vencer por 5 a 0 a Stade Rennes. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Pudo marcar 12 goles y ha recibido 3.

La visita fue siempre superior en los últimos 5 partidos que jugó ante el conjunto local en el torneo. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 19 de mayo, en el torneo Francia - Ligue 1 Uber Eats 2023-24, y PSG resultó vencedor por 0 a 2.

El local está en el décimo octavo puesto con 11 puntos (3 PG - 2 PE - 10 PP), mientras que el visitante llegó a 33 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (10 PG - 3 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lens 34 15 11 1 3 13 2 PSG 33 15 10 3 2 20 3 Olympique de Marsella 29 15 9 2 4 20 4 Lille 29 15 9 2 4 12 18 Metz 11 15 3 2 10 -19

Fechas y rivales de Metz en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 17: vs Lorient: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 18: vs RC Strasbourg: 18 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Olympique Lyon: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Angers: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Lille: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 17: vs Paris FC: 4 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Lille: 16 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Auxerre: 23 de enero - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs RC Strasbourg: 1 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar

Horario Metz y PSG, según país

Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas

Colombia y Perú: 13:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas

Venezuela: 14:00 horas

