Francia - Ligue 1 2025-2026

Metz vs PSG: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Ligue 1

Te contamos la previa del duelo Metz vs PSG, que se enfrentarán en el estadio Stade Saint-Symphorien el próximo sábado 13 de diciembre a las 14:00 horas.

Por

MeridianoBet
Miércoles, 10 de diciembre de 2025 a las 11:47 am
Metz vs PSG: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Ligue 1
Suscríbete a nuestros canales

El duelo correspondiente a la fecha 16 de la Ligue 1 se jugará el próximo sábado 13 de diciembre a las 14:00 horas.

Así llegan Metz y PSG

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Metz en partidos de la Ligue 1

Metz no quiere lamentar otra caída: 1 a 3 finalizó su partido frente a Auxerre. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados y perdió 2. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 8.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1

PSG llega con envión anímico tras vencer por 5 a 0 a Stade Rennes. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Pudo marcar 12 goles y ha recibido 3.

La visita fue siempre superior en los últimos 5 partidos que jugó ante el conjunto local en el torneo. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 19 de mayo, en el torneo Francia - Ligue 1 Uber Eats 2023-24, y PSG resultó vencedor por 0 a 2.

El local está en el décimo octavo puesto con 11 puntos (3 PG - 2 PE - 10 PP), mientras que el visitante llegó a 33 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (10 PG - 3 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Lens3415111313
2
PSG3315103220
3
Olympique de Marsella291592420
4
Lille291592412
18
Metz11153210-19
DataFactory

Fechas y rivales de Metz en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 17: vs Lorient: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs RC Strasbourg: 18 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Olympique Lyon: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Angers: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 17: vs Paris FC: 4 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Lille: 16 de enero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Auxerre: 23 de enero - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs RC Strasbourg: 1 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
Horario Metz y PSG, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela: 14:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada Carreras Venezuela
Miércoles 10 de Diciembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)