Liverpool vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

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El juego entre Liverpool y Atlético de Madrid se disputará el próximo miércoles 9 de septiembre por la fecha 1 de la Champions, a partir de las 15:00 horas en el estadio Anfield.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 3 victorias y al conjunto visitante con 2 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 17 de septiembre, en Fase de Liga del torneo UEFA - Champions League 2025-2026, y Liverpool lo ganó por 3 a 2.

Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Champions

Fecha 2: vs LASK Linz: 14 de octubre - 13:45 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Villarreal: 20 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Fenerbahçe: 4 de noviembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Club Brugge: 25 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Porto: 9 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de la Champions

Fecha 2: vs Manchester United: 13 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Stuttgart: 20 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Bayern Múnich: 3 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Viking FK: 25 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs PSV: 9 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Horario Liverpool y Atlético de Madrid, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

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