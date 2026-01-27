Italia - Serie A 2025-2026

Lazio vs Genoa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Serie A

Toda la previa del duelo entre Lazio y Genoa. El partido se jugará en el estadio Stadio Olimpico el viernes 30 de enero a las 15:45 horas.

Por

Martes, 27 de enero de 2026 a las 10:32 am
El duelo entre Lazio y Genoa correspondiente a la fecha 23 se disputará en el estadio Stadio Olimpico desde las 15:45 horas, el viernes 30 de enero.

Así llegan Lazio y Genoa

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

En su visita anterior, Lazio empató por 0 con Lecce. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 3 goles marcados y con 7 en su valla.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

Genoa venció en casa a Bologna por 3 a 2. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1 y ha empatado 3. Además, logró gritar 8 goles y ha recibido 4 en su arco.

 

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenció 1 triunfo para el visitante y 4 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 29 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó con un marcador 0-3 a favor de Lazio.

El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 29 puntos (7 PG - 8 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 23 unidades y está en el décimo tercer lugar en el torneo (5 PG - 8 PE - 9 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Inter 52 22 17 1 4 31
2
Milan 47 22 13 8 1 18
3
Roma 43 22 14 1 7 14
9
Lazio 29 22 7 8 7 2
13
Genoa 23 22 5 8 9 -6
Fechas y rivales de Lazio en los próximos partidos de la Serie A

 

  • Fecha 24: vs Juventus: 8 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Genoa en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 24: vs Napoli: 7 de febrero - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
Horario Lazio y Genoa, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

