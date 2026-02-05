Juventus vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

El juego entre Juventus y Lazio se disputará el próximo domingo 8 de febrero por la fecha 24 de la Serie A, a partir de las 15:45 horas en el Allianz Stadium.
Así llegan Juventus y Lazio
Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.
Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A
Juventus ganó por 4-1 el juego pasado ante Parma. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 3 victorias y perdió 1 encuentro. En ellos, le han encajado 2 goles y ha convertido 15.
Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A
En la jornada anterior, Lazio derrotó 3-2 a Genoa. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 6 goles y le marcaron 7 en su arco.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 26 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Lazio lo ganó por 1 a 0.
El local está en el cuarto puesto y alcanzó 45 puntos (13 PG - 6 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 32 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (8 PG - 8 PE - 7 PP).
En la próxima fecha, Juventus se enfrentará a su eterno rival, Inter, durante una nueva edición del "Derby d'Italia". El esperado duelo se jugará el 14 de febrero, desde las 16:45 (hora Argentina), en el estadio San Siro.
El árbitro seleccionado para el encuentro será Marco Guida.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|55
|23
|18
|1
|4
|33
|2
|Milan
|50
|23
|14
|8
|1
|21
|3
|Napoli
|46
|23
|14
|4
|5
|12
|4
|Juventus
|45
|23
|13
|6
|4
|21
|8
|Lazio
|32
|23
|8
|8
|7
|3
Fechas y rivales de Juventus en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 25: vs Inter: 14 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Como 1907: 21 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Lazio en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 25: vs Atalanta: 14 de febrero - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Cagliari: 21 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
Horario Juventus y Lazio, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas