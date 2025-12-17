Bournemouth vs Burnley: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

Por la fecha 17 de la Premier League, Burnley y Bournemouth se enfrentan el sábado 20 de diciembre desde las 11:00 horas, en el Vitality Stadium.

Así llegan Bournemouth y Burnley

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth terminó con un empate en 4 frente a Manchester United en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, empató 2 y perdió en 2 oportunidades. Recibió 10 goles y sumó 8 a favor.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley llega a este partido con una derrota por 2 a 3 ante Fulham. Con 4 partidos sin sumar puntos, acumula una cifra de 11 goles en contra y 4 a favor.

En el historial de resultados se mostraron 2 victorias obtenidas por el local y 3 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 3 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2023-2024, y Bournemouth sacó un triunfo, con un marcador 0 a 2.

El anfitrión está en el décimo tercer puesto con 21 puntos (5 PG - 6 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 10 unidades y se ubica en décimo noveno lugar en el campeonato (3 PG - 1 PE - 12 PP).

El encuentro será supervisado por Chris Kavanagh, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 36 16 11 3 2 20 2 Manchester City 34 16 11 1 4 22 3 Aston Villa 33 16 10 3 3 8 13 Bournemouth 21 16 5 6 5 -3 19 Burnley 10 16 3 1 12 -15

Fechas y rivales de Bournemouth en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 18: vs Brentford: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Chelsea: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Arsenal: 3 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Tottenham: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Brighton and Hove: 19 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Burnley en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 18: vs Everton: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Newcastle United: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Brighton and Hove: 3 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Manchester United: 7 de enero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Liverpool: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Horario Bournemouth y Burnley, según país

Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas

Colombia y Perú: 10:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas

Venezuela: 11:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.