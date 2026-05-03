Bayern Múnich vs PSG: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Champions

PSG, que ganó en la ida, y B. Múnich definirán este miércoles 6 de mayo al equipo que clasifique a la próxima etapa de la Champions. El juego corresponde a la llave 1 y está programado para las 15:00 horas en el estadio Allianz Arena.
En el historial de resultados se mostraron 4 victorias obtenidas por el local y 1 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 28 de abril, en Semifinales del torneo UEFA - Champions League 2025-2026, y PSG sacó un triunfo, con un marcador 5 a 4.
PSG ganó la primera batalla de las semifinales al derrotar por 5-4 a B. Múnich y el duelo de vuelta definirá al equipo que avance a la definición de la competencia frente a Atlético de Madrid o Arsenal. El torneo culminará el próximo sábado 30 de Mayo.
Los resultados de Bayern Múnich en partidos de la Champions
- Fase de Liga: Bayern Múnich 3 vs Chelsea 1 (17 de septiembre de 2025)
- Fase de Liga: Pafos 1 vs Bayern Múnich 5 (30 de septiembre de 2025)
- Fase de Liga: Bayern Múnich 4 vs Club Brugge 0 (22 de octubre de 2025)
- Fase de Liga: PSG 1 vs Bayern Múnich 2 (4 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: Arsenal 3 vs Bayern Múnich 1 (26 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: Bayern Múnich 3 vs Sporting Lisboa 1 (9 de diciembre de 2025)
- Fase de Liga: Bayern Múnich 2 vs U. Saint-Gilloise 0 (21 de enero)
- Fase de Liga: PSV 1 vs Bayern Múnich 2 (28 de enero)
- Octavos de Final: Atalanta 1 vs Bayern Múnich 6 (10 de marzo)
- Octavos de Final: Bayern Múnich 4 vs Atalanta 1 (18 de marzo)
- Cuartos de Final: Real Madrid 1 vs Bayern Múnich 2 (7 de abril)
- Cuartos de Final: Bayern Múnich 4 vs Real Madrid 3 (15 de abril)
- Semifinales: PSG 5 vs Bayern Múnich 4 (28 de abril)
Los resultados de PSG en partidos > de la Champions
- Fase de Liga: PSG 4 vs Atalanta 0 (17 de septiembre de 2025)
- Fase de Liga: Barcelona 1 vs PSG 2 (1 de octubre de 2025)
- Fase de Liga: Bayer Leverkusen 2 vs PSG 7 (21 de octubre de 2025)
- Fase de Liga: PSG 1 vs Bayern Múnich 2 (4 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: PSG 5 vs Tottenham 3 (26 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: Athletic Bilbao 0 vs PSG 0 (10 de diciembre de 2025)
- Fase de Liga: Sporting Lisboa 2 vs PSG 1 (20 de enero)
- Fase de Liga: PSG 1 vs Newcastle United 1 (28 de enero)
- Play-offs: Mónaco 2 vs PSG 3 (17 de febrero)
- Play-offs: PSG 2 vs Mónaco 2 (25 de febrero)
- Octavos de Final: PSG 5 vs Chelsea 2 (11 de marzo)
- Octavos de Final: Chelsea 0 vs PSG 3 (17 de marzo)
- Cuartos de Final: PSG 2 vs Liverpool 0 (8 de abril)
- Cuartos de Final: Liverpool 0 vs PSG 2 (14 de abril)
- Semifinales: PSG 5 vs Bayern Múnich 4 (28 de abril)
Horario Bayern Múnich y PSG, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas