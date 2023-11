Un hombre descubrió un fósil de un animal extinto en un río de Florida

Recientemente, un hombre hallo una mandíbula de mamut intacta mientras buceaba en el río Peace (Florida).

El sujeto identificado como John Kreatsoulas, experto en paleontología, relató que encontró el fósil en aguas infestadas de caimanes y, lo agarró pensando que se trataba de un pedazo de árbol.

El también director de 'Fossil Junkies Dig and Dive Charters' explicó "Me agarre a él solo para aguantar un segundo, entonces me di cuenta: Espera un segundo, eso no es un árbol; era una mandíbula gigantesca''. De acuerdo a sus estimaciones, el fósil tiene alrededor de 10 mil años de antigüedad.

Kreatsoulas, señaló que mientras las autoridades estatales no reclaman los dientes serán exhibidos en su hogar como parte de su colección. Además, confesó ser un aficionado de los descubrimientos paleontológicos y tener más de 25 años en la labor.