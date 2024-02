NFL: Estas son las claves de San Francisco 49ers para detener a Travis Kelce en el Super Bowl LVIII

El Super Bowl LVIII de la NFL será este próximo 11 de febrero en el Allegiant Stadium de la ciudad de Las Vegas, donde se enfrentarán Kansas City Chiefs vs San Francisco 49ers. Está claro que Patrick Mahomes es el hombre que niners debe detener para ganar el partido, sin embargo, la postemporada de Travis Kelce lo vuelve en el jugador más peligroso de la ofensiva de Chiefs.

Kyle Shanahan entrenador de San Francisco ya tiene una buena fórmula para detener a Travis Kelce y su explosiva ofensiva y para eso necesitará el trabajo unido de Linebackers y Safeties, que tendrán una noche de mucha concentración y comunicación para parar en seco a Kelce y Mahomes.

Estas son las claves de San Francisco 49ers para detener el juego ofensivo de Travis Kelce:

1 - Presionar a Patrick Mahomes es fundamental para la defensiva, Nick Bosa, Chase Young y Arik Armstead tendrán que ser muy rápidos y astutos para restarle tiempo de pensar y buscar a Kelce.

2 - Kelce debe permanecer alejado de las jugadas, para esa situación debe estar bien marcado y referenciado por Dre Greenlaw, Fred Warner y Oren Burks que son los defensores que chocarán directamente con el ala cerrada de Chiefs.

3 - Elegir su veneno, no va a poder parar a Travis Kelce y Patrick Mahomes durante todo el partido, pero si Kyle Shanahan decide que Kelce no va a entrar en juego es muy probable que puedan detener en muchos drives a Kansas City. Que los puntos los haga Isiah Pacheco o Rashee Rice, pero que el tándem Mahomes - Kelce no funcione durante el juego.

El Super Bowl LVIII será un enfrentamiento entre dos equipos que aspiran a ganar el título más importante de la temporada, pero lo más importante comenzar a construir una dinastía que los coloque en lo más alto de la NFL.