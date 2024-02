Liga MX: Juan Escobar señala al culpable de su salida del Cruz Azul

Muchos fanáticos se han dedicado a culpar al propio Juan Escobar de abogar por su salida del Cruz Azul al final de la temporada 2023-24 de la Liga MX, sin embargo, de acuerdo a las palabras del propio futbolista en una entrevista para ESPN, él estaba haciendo todo lo posible por permanecer en la plantilla, pero el director deportivo del club, Iván Alonso, fue quien forzó su salida. Ahora mismo, el zaguero forma parte del Toluca.

"Hay muchos comentarios por ahí de que yo no quería competir un lugar y es mentira, por ahí el director deportivo tuvo un poco más de culpa porque creo que ya lo había arreglado y hablado con el técnico y se dio una situación que me sorprendió y por eso fue que terminé por salirme, no culpo al técnico nunca, pero el director deportivo tuvo más esa culpa de la forma en la que salí", dijo Escobar.

El uruguayo de 28 años estuvo uniformado con "los Celestes" de 2019 a 2024, siendo una pieza importante de la plantilla en ese periodo. Varias fuentes señalaban que uno de los detonantes de que el defensor decidiera dejar el conjunto fue la llegada del nuevo DT Martín Anselmi, algo que el mismo jugador se encargó de desmentir.

"En ningún momento dije que no me gustó la llegada de Anselmi, siempre se lo dije a él, el director deportivo, el presidente y mis compañeros; siempre hablé bien de él, del trabajo que hace de la mejor manera y nunca condicioné eso", aclaró. "Creo que no fue bien hecha, digo yo, pero cada uno tendrá sus motivos e interés. Está bien, no pasa nada. Yo sé aceptar mi realidad, si me tocó así, no puedo hacer nada".