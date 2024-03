¿Gago se marchará? Chivas vuelve a caer y el técnico admite su responsabilidad

Las Chivas de Guadalajara perdieron 2-1 frente al León y Fernando Gago, entrenador, admitió su responsabilidad tras la crisis del equipo.

"El partido de hoy no me gustó y soy el primer responsable del resultado, no logramos hacer lo que habíamos practicado; sabíamos que ellos nos podían lastimar y así y todo nos lastimaron", dijo en conferencia de prensa.

El Guadalajara sumó su tercera derrota seguida, dos en la liga y una en la Copa de Concacaf, en un partido en el que el equipo careció de contundencia y falló en la defensa.

"No estuvimos finos, pero hay que dar vuelta a la página, descansar y pensar en el partido que viene", aseguró Gago.

Gago afirmó que aunque el equipo suma tres derrotas en ambos torneos seguirá intentando y siendo ambicioso.

"Tuvimos tres resultados negativos que duelen, pero vamos a seguir trabajando; vamos a intentar, es la ambición que tiene este grupo y como yo como entrenador", expresó.

¿Cómo están las Chivas en la tabla del Torneo Clausura de la Liga MX?

Chivas recibirá en casa al América el próximo sábado en la fecha 12 del Clausura. Las Águilas golearon al Rebaño Sagrado esta semana 0-3 en el Estadio Akron.

Esta semana se volverán a medir en el Estadio Azteca por la vuelta de la Concacaf Champions League.

El equipo de Fernando Gago aparece en el noveno lugar de la tabla de posiciones con cuatro victorias, tres empates, cuatro derrotas y 15 puntos.

Chivas seguiría en puestos de Liguilla, pero no ha mostrado el nivel esperado y los fanáticos y dirigencia podrían no tener tanta paciencia con el técnico argentino.