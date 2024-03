¿No es tan bueno?: Griezmann recibe el desprecio de un compatriota suyo

Desde que explotó todo su potencial en el Atlético de Madrid de la mano del Cholo Simeone, Antoine Griezmann es considerado como uno de los mejores del mundo en su posición, sin embargo, "El Principito" todavía no es reconocido en todo su esplendor tanto dentro como afuera de su país natal. El campeón del mundo en el año 2018 es la esperanza de los colchoneros para meterse en una nueva final de la Champions League.

Griezmann viene de ser un factor clave en la reciente victoria de su club sobre el Inter, vital para meterse en los cuartos de final de la Champions League, instancia en la que enfrentarán al Borussia Dortmund. En Francia se preguntan si el '7' rojiblanco se merece un lugar en top 5 de los jugadores galos más destacados de la historia, algo con lo que un destacado compatriota suyo no está de acuerdo.

Samir Nasri, ex jugador de clubes como Arsenal, Manchester City o la propia selección francesa, fue invitado a la televisora Canal + para hablar la actualidad del fútbol francés y entre esos temas apareció el nombre de Antoine Griezmann y el exjugador no dudó en dar su opinión: Para Nasri el actual capitán de Francia no entra en el top 5 de los mejores jugadores históricos de su país.

"No está ni en el 'top 5' de la historia de Francia. En el 'top 10', sí. En mi opinión, Zidane, Platini o Henry están por delante. Haber ganado un Balón de Oro o una Champions está por encima de todo", así opina Nasri de su compatriota, quien parece darle más importancia a los premios individuales que al mismísimo mundial.