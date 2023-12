Diego Cocca rompe el silencio tras ser despedido como entrenador de la selección de México

Diego Cocca tomó el puesto de entrenador de la selección de México tras el argentino Gerardo Martino, pero solo duró siete partidos. Tras su despido, decidió hablar sobre el mal trato que recibió.

El ex entrenador de Atlas y Tigres explicó que no se arrepiente de haber tomado el puesto como técnico del Tri, pero que aparecieron miembros de fuera de la Federación Mexicana de Fútbol para decidir removerlo.

“Apareció gente de la Federación Mexicana de Futbol que no estaba y decidieron que no fuera más DT, sin argumento repito, y no por esas personas tiró toda la gente y todos los que me han ayudado en diferentes clubes; le deseo suerte a México y creo que tendré trabajo para seguir demostrando lo que valgo”, comentó Cocca.

El argentino resaltó que hubo gente que no quiso cambiar la mentalidad cuando llegó a dirigir la selección.

"No se valoró, yo se los dije a los jugadores de la selección, les dije 'muchachos, yo estaba en una institución modelo, con un plantel espectacular, estaba muy bien, pero creo en esto, creo que en tres años y medio tenemos la posibilidad de jugar un Mundial y cambiar las cosas', pero hubo gente que no quiso cambiar, quiso seguir así y cuando las cosas siguen de la misma manera, el resultado va a ser el mismo".

Cocca destacó que se siente perjudicado, pero que su objetivo está en el futuro.

"Me siento perjudicado. La imagen de la salida de la Selección Mexicana me perjudicó, pero habla más mal de ellos, porque yo pude haber dirigido a Tigres, y tal vez me pudo ir mal y me pudieron echar, o me pude haber ido al Tri, me pudo ir mal y que me echaran, pero no pasó ninguna. Con Tigres iba bien, sin perder, terminaron siendo campeones. Me sentí perjudicado, pero miro para adelante, con nuevos proyectos".