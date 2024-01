Bombazo en la Liga MX: Zinedine Sidane llega a Chivas (+Foto)

El fútbol mexicano tendrá un fichaje bombazo al menos de nombre por el momento, luego que este miércoles el equipo el equipo Halcones de Zapopan de la Liga Premier de este país (tercera división) informara que el joven Zinedine Sidane apodado el "Mago" jugará con un gigante de la Liga MX para el Torneo Clausura 2024.

El mediocampista también apodado el "Mago" por su talento y por el nombre que le acompaña, Sidane (con S) llegará a Chivas en este mercado de fichajes. Recordemos que el Guadalajara segundo equipo más laureado de la liga, terminó el Apertura en el quinto lugar de la general.

"El 'Mago', quien causara sensación en la Liga Premier no solo por su nombre, sino también por su futbol, llegará al equipo más querido de México donde buscará cumplir su sueño de debutar en primera división", recibió el equipo en su cuenta de la red social Instagram con una imagen del joven de 17 años.

¿Por qué se llama Zinedine Sidane?

El futbolista confesó que su nombre como el del francés Zinedine Zidane (uno de los más grandes jugadores de la historia del fútbol) fue elegido por la admiración que su padre tenía por el campeón del mundo de 1998. Pero Sidane confesó que ha tenido que soportar burlas y señalamientos durante su carrera.

"Desde que tengo memoria, cuando me preguntan sobre mi nombre no me creen, por lo que les tengo que mostrar una identificación y, como se imaginan, hay mucha carrilla (burlas) por eso. También me ha traído muchas buenas amistades y hay a quienes les sacas una sonrisa o carcajada con decirlo", reportó el medio de comunicación FoxSport.