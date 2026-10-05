¡Volvió el oso más desatado! Ted regresa a la pantalla grande con una serie animada

El oso de peluche que convirtió las groserías, el humor negro y el caos en su sello está de vuelta. Ted, el personaje creado por Seth MacFarlane, regresará a la pantalla con una nueva serie animada que continuará la historia de las películas y que ya presentó su primer adelanto.

La producción, titulada “Ted: The Animated Series”, llegará con una particularidad que cambia por completo la presentación de la franquicia, pues, esta vez, Ted y sus compañeros dejarán atrás la acción real para convertirse en personajes animados.

Ted y John vuelven, pero ahora son adultos

La nueva serie no será un reinicio ni una historia completamente independiente. Por el contrario, continuará directamente los acontecimientos de “Ted” y “Ted 2”, con un salto temporal de 12 años.

Ese detalle promete mostrar una faceta diferente de los inseparables amigos. John Bennett y Ted ahora son vecinos, tienen sus propias familias y deben enfrentarse a trabajos poco prometedores, el matrimonio, la crianza de los hijos y las responsabilidades que llegan con la adultez.

Eso sí, crecer no parece haber cambiado demasiado su capacidad para meterse en problemas. La premisa mantiene la relación caótica entre ambos y el humor para adultos que convirtió a la franquicia en una de las producciones más particulares de Seth MacFarlane.

El propio adelanto juega con una de las ventajas de llevar a Ted al terreno de la animación y ahora el personaje puede protagonizar situaciones todavía más disparatadas. John, sin embargo, parece descubrir rápidamente que ser un dibujo animado no significa que las consecuencias hayan desaparecido.

Seth MacFarlane y Mark Wahlberg regresan

Uno de los mayores atractivos de “Ted: The Animated Series” será el reencuentro de varias de las voces originales de las películas.

Seth MacFarlane volverá a interpretar a Ted, mientras que Mark Wahlberg retomará a John Bennett, pero esta vez prestándole su voz a la versión animada del personaje. También regresarán Amanda Seyfried como Sam y Jessica Barth como Tami-Lynn.

El elenco contará además con Kyle Mooney y Liz Richman, quienes se incorporan a esta nueva etapa de la historia.

La serie fue creada por Seth MacFarlane, Paul Corrigan y Brad Walsh, con Corrigan y Walsh como showrunners. La animación está a cargo de Rough Draft Studios.

¿Cuándo se estrena Ted: La Serie Animada?

Los fanáticos podrán reencontrarse con el polémico oso a partir de diciembre. Los primeros ocho episodios llegarán a Peacock el 17 de diciembre, mientras que en Latinoamérica estarán disponibles desde el 18 de diciembre por Universal+.

La historia no terminará con esos capítulos. La producción ya tiene contemplados episodios adicionales que llegarán durante 2027, por lo que el regreso de Ted apunta a convertirse en una nueva etapa de la franquicia y no en una aparición pasajera.