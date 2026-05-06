Viuda de Kobe Bryant habría iniciado un nuevo romance con un basquetbolista

Suscríbete a nuestros canales

Las redes sociales han vivido un revuelo en las últimas horas luego que trascendiera el rumor sobre una posible relación sentimental entre Vanessa Bryant, viuda de Kobe Bryant, y el jugador de los Boston Celtics, Jaylen Brown.

La historia, que rápidamente se expandió en plataformas como Facebook, Instagram y X, generó miles de reacciones, teorías y debates, aunque sin una confirmación oficial que respalde las afirmaciones.

¿Vanessa Bryant se dio una oportunidad en el amor?

Todo comenzó con publicaciones virales que aseguraban que Vanessa “habría iniciado una relación” con Jaylen Brown, incluso insinuando detalles personales que captaron la atención del público.

Sin embargo, no existe evidencia concreta que confirme esta versión. De hecho, reportes y análisis posteriores apuntan a que muchas de las imágenes y contenidos que alimentaron la narrativa podrían haber sido manipulados digitalmente o creados con herramientas de inteligencia artificial.

Vanessa Bryant y su constante lucha contra la desinformación

No es la primera vez que Vanessa Bryant enfrenta este tipo de rumores. Desde la trágica muerte de la leyenda de la NBA en 2020, su vida personal ha sido objeto de constantes especulaciones en internet.

En ocasiones anteriores, la empresaria ya ha tenido que desmentir versiones sobre supuestos embarazos o nuevas relaciones sentimentales, muchas veces utilizando sus propias redes sociales para aclarar la situación de forma directa o incluso irónica.

El nuevo rumor que la vincula con Brown parece seguir el mismo patrón, pues, contiene publicaciones sin fuentes verificables, imágenes dudosas y una rápida propagación impulsada por el morbo y la curiosidad.

Jaylen Brown: figura pública bajo el foco

Jaylen Brown, estrella de los Boston Celtics y uno de los jugadores más destacados de la NBA en la actualidad, también se caracteriza por mantener su vida privada lejos del foco mediático.

Campeón de la NBA y MVP de las Finales en 2024, el jugador ha construido una imagen sólida tanto dentro como fuera de la cancha, enfocándose en su carrera, causas sociales y proyectos personales.