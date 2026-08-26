Victoria's Secret ya tiene fecha y lugar para su esperado Fashion Show 2026

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La reconocida marca de lencería Victoria’s Secret sigue compartiendo en redes sociales detalles de lo que será el Fashion Show de este año 2026.

Fecha de estreno

En una reciente publicación, la compañía informó que la celebración de moda y belleza se realizará el próximo 18 de octubre en Los Ángeles, California, donde será transmitido a todo el mundo a través de la plataforma YouTube.

La revelación deja en evidencia que la firma busca seguir conquistando ciudades en Estados Unidos con su show. Sus últimos espectáculos fueron en la ciudad de Nueva York, con grandes estrellas de la música como Karol G, Missy Elliott, Madison Beer, Cher, entre otros.

“¿No hay planes para el domingo 18 de octubre? Ya lo arreglamos. El desfile de moda de Victoria's Secret 2026 es en vivo desde Los Ángeles. Nos hemos asociado con YouTube para transmitir la noche más grande en entretenimiento de moda”, escribieron en la publicación de Instagram.

Modelos confirmadas

El mensaje fue acompañado por un video lleno de belleza con las modelos que han desfilado para la compañía como Joan Smalls, Candice Swanepoel, Gigi Hadid, entre otras.

Victoria’s Secret también ha lanzado un sorteo para que fans puedan conseguir entradas para el espectáculo del próximo 18.

Las primeras modelos confirmadas para el show de 2026 son Gigi Hadid, Alex Consani, Paloma Elsesser y Abby Champion.