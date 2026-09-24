Tres personas resultan heridas durante show de Juan Luis Guerra

La reciente celebración del homenaje a Ramón Orlando, celebrado el 23 de septiembre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo en República Dominicana, donde Juan Luis Guerra se presentó, terminó perjudicando a un número de personas.

¿Qué ocurrió en el show?

Justo en el momento en el que el icónico merenguero saltó a tarima, un cañón de confeti se activó de manera repentina, generando una ráfaga que alcanzó el área cercana a la tarima y sorprendió a las personas que se encontraban allí, dejando heridos a tres asistentes.

Entre los afectados estuvo un hombre que se encontraba grabando el espectáculo y llevaba una camiseta identificada con el portal Reconocidos.com. De acuerdo con el testimonio de sus compañeros, estaba ubicado cerca de la tarima cuando recibió el impacto y quedó aturdido.

El hombre tuvo que ser retirado en camilla y trasladado al Centro Médico UCE para ser evaluado. De manera preliminar, los médicos reportaron hematomas en el rostro, aunque se informó que su condición no comprometía su salud.

El momento también provocó que otras dos personas cayeran al suelo. Sin embargo, ambas pudieron levantarse por sus propios medios y continuaron grabando la presentación de Juan Luis Guerra.

Testigos señalaron además que previamente se había advertido a algunas personas que no se acercaran demasiado a la zona donde ocurrió el incidente.

Juan Luis Guerra continuó con su presentación

Pese al susto provocado por la activación inesperada del dispositivo, el espectáculo no fue cancelado. Juan Luis Guerra continuó con su participación en la celebración y, según el reporte, interpretó sus reconocidos temas “Las avispas” y “La bilirrubina”.

La presencia del intérprete de 4.40 era uno de los momentos más esperados de la velada, que reunió a decenas de figuras de distintas generaciones para celebrar los 50 años de trayectoria de Ramón Orlando.

La participación de Guerra había sido confirmada previamente y el cartel contemplaba a más de 60 artistas nacionales e internacionales.