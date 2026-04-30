Sara Carbonero conmueve con una carta a su madre tras su fallecimiento

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Sara Carbonero ha vuelto a tocar el corazón de sus seguidores con una publicación profundamente íntima. Tras varias semanas alejada del foco mediático, la periodista compartió una emotiva carta dedicada a su madre, Goyi Arévalo, fallecida recientemente después de una larga enfermedad.

La comunicadora decidió expresar públicamente un dolor que hasta ahora había vivido en la más estricta intimidad familiar. Lo ha hecho a través de un texto sincero y desgarrador en el que reconoce sentirse perdida tras una pérdida que ha marcado un antes y un después en su vida.

La nostálgica carta de Sara Carbonero

En su mensaje, Carbonero recuerda el vínculo tan estrecho que mantenía con su madre, a quien describe como uno de los pilares fundamentales de su vida.

La periodista confiesa que todavía le cuesta asimilar la ausencia y que las rutinas más cotidianas se han convertido en recordatorios constantes del vacío que deja una figura tan importante.

La falta de esas llamadas diarias, los consejos espontáneos y la sensación de refugio emocional aparecen como algunos de los aspectos que más echa de menos.

“No encuentro sentido ni rumbo, mamá… Aquí estoy, escribo temblando las líneas más difíciles de toda mi vida. Y lo hago por ti, porque siempre me decías que escribiese más, que te encantaba leerme, siempre animándome. En realidad, todo lo hacía por ti, mamá”, escribió Sara.

La publicación estuvo acompañada de varias fotografías familiares que reforzaron el carácter íntimo del homenaje, mostrando recuerdos compartidos y momentos cotidianos llenos de significado.

El apoyo de su familia

Pese al enorme dolor, Sara Carbonero también quiso destacar el apoyo incondicional que está recibiendo de su entorno más cercano. Su hermana, sus hijos y amigos íntimos se han convertido en un sostén fundamental en estas semanas especialmente difíciles.

Fuentes cercanas apuntan a que la periodista está centrada en su familia y en reconstruir poco a poco una nueva rutina tras uno de los golpes más duros de su vida. La propia Sara deja entrever en su texto que encontrar fuerzas para seguir adelante es ahora uno de sus mayores desafíos.