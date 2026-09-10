Riesgo en la mansión de Nicolas Cage obliga a evacuar a los habitantes de Malibú

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Un enorme socavón apareció frente a la mansión que pertenece al actor Nicolas Cage y su rápida expansión llevó a las autoridades a ordenar la evacuación de decenas de viviendas ante el temor de nuevos colapsos.

El hundimiento se produjo en la zona de Sea Level Drive, cerca de la propiedad del protagonista de “National Treasure”, y afectó tanto la entrada de la residencia como parte de la vía de acceso.

La situación también provocó una fuga de gas que obligó a la empresa SoCalGas a intervenir y suspender temporalmente el suministro en un tramo de la calle.

El enorme agujero que encendió las alarmas

El socavón comenzó a formarse el lunes y para el martes había alcanzado dimensiones considerables alrededor de 25 a 30 pies de profundidad, unos 7,5 a 9 metros, y aproximadamente 30 por 60 pies de ancho, equivalentes a unos 9 por 18 metros.

Las autoridades de Malibú advirtieron que la carretera restante podía resultar demasiado estrecha para permitir el paso de camiones de bomberos y otros vehículos de emergencia, aumentando todavía más el riesgo para quienes permanecieran en el sector.

Ante este escenario, la ciudad declaró una emergencia local y ordenó evacuar 31 propiedades. Siete viviendas fueron señaladas directamente por las condiciones peligrosas provocadas por el socavón, mientras otras 24 quedaron afectadas debido a la pérdida de un acceso vehicular seguro.

¿Qué pasó con la mansión de Nicolas Cage?

La propiedad de Cage se encuentra en primera línea de costa, entre el océano Pacífico y la Pacific Coast Highway. El actor adquirió la lujosa vivienda en 2024 por unos 10,5 millones de dólares, de acuerdo con registros y reportes citados por medios estadounidenses.

Por ahora, las autoridades no han confirmado que la estructura principal de la mansión haya colapsado, pero el hundimiento frente a la entrada representa una amenaza seria para la propiedad.

Las imágenes del lugar muestran cómo una parte considerable de la superficie quedó completamente destruida. El área también quedó comprometida por la erosión costera, mientras los equipos de emergencia continúan evaluando la estabilidad del terreno.

El panorama se volvió todavía más delicado debido a las condiciones meteorológicas. El fuerte oleaje y las lluvias registradas en el sur de California están vinculados a los efectos de Marie, que previamente había sido huracán y posteriormente perdió intensidad.

Funcionarios de Malibú alertaron que las mareas altas y nuevas precipitaciones podrían agravar el hundimiento.

Por ello, la situación permanece bajo vigilancia mientras se determina hasta dónde podría extenderse el socavón y qué medidas serán necesarias para garantizar la seguridad de los residentes.

Mientras tanto, la Cruz Roja habilitó un refugio temporal en Malibu High School para las personas que debieron abandonar sus viviendas. La prioridad de las autoridades es mantener despejada la zona y evitar que residentes o curiosos se acerquen al terreno inestable.

Hasta el momento, Nicolas Cage no se ha pronunciado públicamente sobre el incidente que puso bajo amenaza su exclusiva propiedad frente al mar.