La poderosa razón por la que Nicolas Cage decidió cambiar su nombre

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Durante décadas, Hollywood lo conoció como Nicolas Cage. Sin embargo, legalmente seguía siendo Nicolas Kim Coppola, un apellido imposible de ignorar dentro de una de las familias más influyentes del cine estadounidense. Ahora, el actor decidió cerrar definitivamente esa etapa.

En una reciente entrevista con Variety, el ganador del Oscar reveló que el año pasado cambió oficialmente su nombre para convertirse, también en documentos legales, en Nicolas Cage.

La decisión, lejos de ser un simple trámite, representa un acto simbólico con el que busca reafirmar la identidad que construyó por sí mismo dentro de la industria cinematográfica.

Nicolas Cage evita el peso de su apellido en Hollywood

“Soy Nick Cage en la vida real y en la pantalla”, aseguró el actor, quien además explicó que prefiere ser “el patriarca” de su propia familia antes que seguir siendo visto como “el primo” dentro del poderoso clan Coppola.

Nicolas Cage nació rodeado de cine. Es sobrino del legendario director Francis Ford Coppola y primo de Sofia Coppola, dos nombres fundamentales dentro de Hollywood.

Desde el inicio de su carrera, el actor entendió que llevar ese apellido podía convertirse en una ventaja, pero también en una carga difícil de separar de su talento.

Por eso, cuando comenzó a audicionar en los años 80, decidió adoptar el apellido “Cage”, inspirado en el superhéroe Luke Cage de Marvel y también en el compositor experimental John Cage. Su intención evitar que sus logros fueran asociados únicamente al nepotismo de su familia.

Aunque profesionalmente llevaba décadas usando ese nombre artístico, el cambio legal recién ocurrió en 2025, algo que sorprendió incluso a muchos seguidores del actor.

El ascenso de Nicolas Cage

La carrera de Cage siempre estuvo marcada por la intensidad y la reinvención. Desde películas como “Leaving Las Vegas”, que le dio el Oscar en 1996, hasta éxitos de acción como “La Roca” o “Ghost Rider”, el actor construyó una trayectoria completamente distinta a la de los Coppola.

En los últimos años, el artista volvió a posicionarse como una figura de culto gracias a producciones como “Pig”, “Dream Scenario” y “Longlegs”, demostrando que todavía mantiene la capacidad de reinventarse frente a nuevas generaciones de espectadores.

Actualmente, el actor promociona “Spider-Noir”, una serie inspirada en el universo alternativo de Spider-Man, donde interpreta una versión oscura del personaje ambientada en la Nueva York de la Gran Depresión.