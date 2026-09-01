Reina de belleza pierde su corona al revelar que está embarazada y termina en el hospital

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La historia de Lara Marina Soares Tosta, Miss Brasil Supranational 2026, cambió drásticamente en cuestión de días. La modelo brasileña perdió la corona después de que se conociera su embarazo y, posteriormente, terminó hospitalizada en medio de la tensión generada por la polémica.

El caso ha provocado una fuerte repercusión en Brasil, especialmente porque la organización del certamen y la propia Lara ofrecen versiones diferentes sobre las razones que llevaron a su destitución.

Lara Marina anunció su embarazo y perdió el título

Lara Marina había conseguido la corona de Miss Brasil Supranational 2026 y posteriormente representó al país en el certamen internacional celebrado en Polonia, donde alcanzó el tercer lugar.

Después de regresar a Brasil, la modelo anunció públicamente que estaba embarazada de su primer hijo. En un mensaje difundido en redes sociales, explicó que la maternidad representa una nueva etapa de su vida y defendió que convertirse en madre no borra sus logros ni su trayectoria profesional.

Sin embargo, poco después el Concurso Nacional de Belleza (CNB), responsable del título brasileño, confirmó que Lara había sido destituida. La organización negó que el embarazo, por sí solo, fuera la causa de la decisión y aseguró que existieron incumplimientos contractuales.

El CNB sostuvo que la decisión estuvo relacionada con obligaciones que Lara habría incumplido antes, durante y después de su participación en el Miss Supranational.

Entre los señalamientos aparecen no haber informado a la organización sobre el embarazo, permanecer incomunicada durante más de 24 horas y realizar cambios de vestuario sin autorización previa.

La organización también aseguró que tenía documentación médica según la cual Lara se había realizado una ecografía el 22 de abril, cuando presentaba aproximadamente siete semanas de gestación. El registro médico sería anterior a su viaje a Polonia, realizado en julio.

Este punto abrió una nueva controversia, debido a que Lara había explicado que descubrió su embarazo después de regresar de la competencia internacional.

La modelo terminó hospitalizada

La polémica no quedó únicamente en la pérdida de la corona. Días después, Lara fue hospitalizada en el estado de Espírito Santo. Su novio, Gustavo, declaró al medio brasileño UOL que la situación era delicada y relacionó el cuadro con el estrés provocado por todo lo ocurrido.

Según su testimonio, los médicos recomendaron que la modelo evitara esfuerzos físicos y situaciones de estrés emocional debido a los riesgos para ella y el bebé.

Posteriormente, familiares informaron que Lara permanecía bajo observación médica y que tanto ella como el bebé se encontraban estables. Un familiar también señaló que la modelo había atravesado días de mucha tensión, aunque aclaró que no podía afirmar que el estrés fuera la causa directa de su hospitalización.

Con la destitución de Lara Marina, la corona de Miss Brasil Supranational 2026 pasará a Camilly Ceccon, quien había obtenido el segundo lugar en la competencia nacional.