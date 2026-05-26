Reconocido cantante se declara gay tras 14 años de matrimonio con una mujer

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El mundo del rock y las redes sociales quedaron sacudidos después de que Caleb Shomo, vocalista de la banda Beartooth, revelara públicamente que es gay tras más de una década de matrimonio con su esposa, Fleur Shomo.

La confesión del músico no solo sorprendió a sus seguidores, sino que abrió una conversación emocional sobre identidad, relaciones y procesos personales que muchas veces permanecen ocultos durante años.

El cantante se abre con el público

La noticia comenzó a viralizarse luego de que el artista compartiera un extenso mensaje en Instagram donde habló abiertamente sobre los conflictos internos que vivió durante una gran parte de su vida,

En su publicación, el artista aseguró que llevaba mucho tiempo enfrentando sentimientos relacionados con su orientación sexual y que finalmente decidió hablar con honestidad sobre quién es realmente.

Caleb Shomo, de 33 años, explicó que por muchos años reprimió parte de su identidad mientras lidiaba con problemas emocionales y episodios relacionados con el alcohol. Según relato, alcanzar la sobriedad fue clave para iniciar un profundo proceso de autoconocimiento y aceptación.

El cantante también dejó claro que esta nueva etapa influirá directamente en su música y en la manera en que quiere presentarse públicamente. Sus palabras generaron una ola inmediata de apoyo por parte de seguidores y miembros de la comunidad LGBTQ+.

La reacción de su esposa

Uno de los momentos que más conmovió a los usuarios en redes fue la respuesta de Fleur Shomo, esposa del cantante por casi 14 años. A través de sus propias redes sociales, la actriz habló sobre el difícil momento emocional que atraviesa tras la revelación de su esposo.

Fleur describió el proceso como “doloroso” y “desorientador”, aunque también expresó que continúa apoyando a Caleb en esta nueva etapa de su vida.

La actriz reconoció que acompañar a alguien en un proceso de descubrimiento mientras al mismo tiempo siente que pierde la vida que construyeron juntos ha sido una experiencia emocionalmente compleja. Sin embargo, dejó claro que guarda cariño y respeto por su historia de amor.