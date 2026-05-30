Rafaela, hija de Cristian Castro, debuta en la radio y habla como nunca de su padre

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La nueva generación de la dinastía Castro comienza a hacerse escuchar. Rafaela Castro, hija del reconocido cantante mexicano Cristian Castro y de la empresaria colombiana Paola Eraso, debutó oficialmente en la radio y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la semana.

Con apenas 12 años, la joven participó en un programa especial de la emisora colombiana Teusacá Radio, donde demostró soltura frente al micrófono y sorprendió con sus habilidades interpretativas al participar en la narración de un cuento sonoro inspirado en una obra del escritor italiano Gianni Rodari.

El papel de Cristian Castro en la formación artística de su hija

Durante una conversación previa a la presentación, Rafaela habló con naturalidad sobre los inicios de su vínculo con la música y reveló que fue su padre quien impulsó su acercamiento a la disciplina artística desde muy temprana edad.

La adolescente explicó que el intérprete de éxitos como “Azul” consideró importante que desarrollara conocimientos musicales desde pequeña, motivo por el cual la inscribió en clases de piano.

“Yo cuando estaba muy chiquita, mi papá estaba muy pegado a la música porque él es cantante... Él decidió que yo tenía que estudiar algo de música porque le interesaba mucho, y por eso me metió a clases de piano", confesó la jovencita.

Aquella decisión terminó convirtiéndose en una de sus mayores pasiones y, según contó la propia Rafaela, hoy es una actividad que disfruta profundamente.

El mensaje que conmovió a los seguidores del cantante

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Rafaela aprovechó el espacio para enviar un mensaje público a su padre. Con evidente cariño, aseguró que Cristian Castro se siente orgulloso de su crecimiento artístico y agradeció el apoyo que ha recibido durante su proceso de formación.

"Y pues me gustó mucho el piano y seguí con mi proceso y mi papá está muy orgulloso", acotó Rafaela, quien aprovechó el momento para mandarle un saludo a su padre.

Las palabras de la joven rápidamente comenzaron a circular en plataformas digitales, donde numerosos seguidores destacaron la complicidad y cercanía que existe entre ambos.

¿Seguirá los pasos de Cristian Castro?

Aunque todavía es pronto para hablar de una carrera profesional, el debut radial de Rafaela alimentó las especulaciones sobre un posible futuro en el mundo del entretenimiento.

Además de estudiar música y piano, la joven ha mostrado interés por otras disciplinas artísticas y ha participado en distintas actividades relacionadas con la expresión escénica.

Su desenvolvimiento frente a los micrófonos dejó claro que posee confianza y habilidades comunicativas poco habituales para su edad.

Por ahora, Rafaela parece estar disfrutando cada etapa de su aprendizaje. Sin embargo, su primera aparición en la radio ya logró captar la atención del público y abrió la puerta a nuevas oportunidades dentro del ámbito artístico.