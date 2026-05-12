Prometida de Cristiano Ronaldo apuesta por el bikini más atrevido

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Georgina Rodríguez no ha pasado desapercibida al ser la nueva imagen de la firma italiana Calzedonia. La prometida de Cristiano Ronaldo ha enloquecido las redes con un efusivo bikini para una nueva campaña de trajes de baño.

Enmarcando la feminidad, la confianza y la belleza mediterránea, Gio posa con seguridad al realzar su cuerpo con elegancia y porte. Para la marca, esta es una colaboración que combina perfecto con la influencer en su búsqueda de “potenciar las formas femeninas sin renunciar a la comodidad”.

“Para mí, el mar es libertad, energía y feminidad. Siempre he amado la colección de baño de Calzedonia y la llevo desde hace años. Ser hoy imagen es para mí un honor”, comentó Rodríguez para Elle.

Georgina Rodríguez, imagen de Calzedonia

La modelo publicó un carrusel donde muestra parte de la nueva colección. En la primera postal, destaca con un diseño con patrones en tonalidades marrones tipo animal print.

Otra imagen muestra a Gio posando de lado con un bikini más sencillo pero impecable, pensado para estilizar visualmente la figura y adaptarse al cuerpo con naturalidad.

En la siguiente postal, aparece con un Green Vichy de Calzedonia, un conjunto de dos piezas que evoca frescura y naturalidad.