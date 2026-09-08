Presentadora de televisión es condenada a morir en la horca en Egipto

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Sarah Khalifa, conocida presentadora de televisión, fue condenada a morir en la horca por un tribunal penal de El Cairo, luego de ser declarada culpable junto a otras 11 personas en un proceso relacionado con la fabricación y tráfico de drogas sintéticas.

La sentencia también contempla una multa de 500.000 libras egipcias, unos 9.800 dólares. Sin embargo, el proceso todavía puede continuar por la vía de apelación, por lo que la condena no significa que la ejecución vaya a producirse de inmediato.

De la televisión a negocios ilícitos

El caso ha generado impacto por el perfil de Khalifa. La presentadora ganó popularidad en Egipto como conductora de “Misión Imposible”, un programa dedicado precisamente a temas de seguridad, delincuencia y casos criminales.

Su trayectoria también incluye un espacio de entretenimiento junto al músico Hamo Bika y diferentes proyectos empresariales, entre ellos una clínica de belleza. Además, mantiene una importante presencia en redes sociales, donde suma unos 2,5 millones de seguidores en Instagram.

¿De qué acusan a Sarah Khalifa?

Según la información difundida por medios egipcios, Khalifa y los otros acusados fueron señalados de formar parte de una estructura organizada dedicada a conseguir desde el extranjero materiales químicos utilizados posteriormente para fabricar drogas sintéticas destinadas al tráfico.

La investigación también incluyó acusaciones relacionadas con la posesión y el porte de armas de fuego y municiones sin licencia.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron más de 750 kilogramos de drogas y materias primas, además de localizar espacios que, según la investigación, eran utilizados como depósitos y laboratorios clandestinos.

La Fiscalía presentó testimonios de 20 personas, además de conversaciones, fotografías y videos como parte de las evidencias del proceso.

Ante ello, Sarah rechaza las acusaciones en su contra y sostiene que es inocente. Durante una audiencia, se ve visiblemente afectada tras conocer la decisión judicial. No obstante, hasta ahora señalan que no ha sido verificada la autenticidad de esas imágenes.

La presentadora habría insistido en que nunca había consumido drogas y cuestionó la acusación formulada en su contra. Su defensa mantiene abierta la posibilidad de recurrir la sentencia.