Presentadora de NBC revela al aire que padece de cáncer de mama: "Tengo miedo"

Suscríbete a nuestros canales

Un momento de incertidumbre y miedo es lo que vive la reconocida presentadora de televisión Sara Gore. La estadounidense de 49 años, reveló totalmente en vivo en el programa “New York Live”, que fue detectada con cáncer de mama.

Dura noticia

Sin filtros la conductora reveló sentirse con mucho miedo por el futuro, pero luchará con tratamientos y una cirugía para mantenerse con vida.

En este sentido, Gore reveló en el show del jueves 30 de abril, que debe suspender sus funciones en el programa para poder dedicarse con tranquila y fuerza a la dura enfermedad.

Además, explicó que el cáncer de mama se ha adentrado en su familia, en especial en su madre y hermana, quienes también fueron diagnosticadas.

“Me pareció correcto decírselo yo, recientemente me diagnosticaron cáncer de mama y me voy a retirar para recibir tratamiento y cirugía. Siempre asumí que este día llegaría. Pero déjame decirte, nunca estás preparado", expresó muy sentida.

Golpe emocional para Gore

Sara destacó que cuando conoció la noticia fue un golpe emocional bastante fuerte del cual aún no se recupera del todo. Pero, cuenta con un gran equipo especialistas médicos que le brindan todo el apoyo necesario.

La personalidad de televisión es nacida en Nueva York, y tiene una carrera larga en los medios estadounidenses, destacando en programas como “The Today Show”, en el que apareció en los segmentos de cocina.

También presenta el programa “Open House”, en el que muestras propiedades de lujo y residencias de famosos en todo Estados Unidos.