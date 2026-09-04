Premios Juventud 2026: Íconos musicales reciben el reconocimiento Agente de Cambio

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La edición número 23 de Premios Juventud tiene preparada una de sus entregas más significativas. Durante la gala que se celebra este jueves en Marbella, España, cuatro figuras de gran trayectoria fueron reconocidas por su influencia más allá de los escenarios.

Antonio Banderas, Marc Anthony, Yandel y La Oreja de Van Gogh recibieron el título de Agente de Cambio.

El reconocimiento forma parte de una de las iniciativas más importantes de la ceremonia, que busca destacar a personalidades que utilizan su plataforma para generar un impacto positivo y respaldar iniciativas dirigidas a las nuevas generaciones.

Cuatro figuras, un mismo reconocimiento

La elección de Antonio Banderas, Marc Anthony, Yandel y La Oreja de Van Gogh reúne perfiles provenientes del cine y de diferentes vertientes de la música latina. Aunque sus carreras han tomado caminos distintos, los cuatro han construido una presencia internacional y han estado vinculados a iniciativas con impacto social.

De acuerdo con la organización, el reconocimiento busca celebrar el compromiso de figuras destacadas con las nuevas generaciones, además de su respaldo a causas sociales y la influencia positiva que han ejercido tanto en la música como en sus comunidades.

Para esta edición, el premio adquiere además un carácter especial debido al escenario elegido. Por primera vez, Premios Juventud se celebra fuera de América Latina y Estados Unidos, llevando su tradicional celebración hasta Marbella, España.

Así fue la entrega de Agente de Cambio

La entrega de Agente de Cambio se suma así a una noche en la que Premios Juventud no solo celebra los éxitos de la música latina, sino también el impacto que sus protagonistas pueden generar fuera del entretenimiento.

Con Antonio Banderas, Marc Anthony, Yandel y La Oreja de Van Gogh entre sus homenajeados, la edición 23 de la ceremonia pone el foco en artistas y personalidades que han logrado convertir su alcance y reconocimiento público en una plataforma para inspirar a las nuevas generaciones.

El artista español ha expresado un mensaje de orgullo y emoción por el reconocimientos a sus años de trabajo, dedicación y profesionalismo en importantes proyectos de hollywood.

"Trato con todas mis fuerzas ser libre. El peligro de la libertad individual es la agresión que se ha de sufrir al tener la capacidad de siempre hacer frente a los que no les conviene tu opinión libre o la resistencia a no ser manipulado", dijo Banderas.