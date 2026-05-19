Participante de un famoso reality show pierde una pierna durante una prueba física

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Las grabaciones del reality show “Survivor Grecia: República Dominicana” fueron suspendidas de manera inesperada luego de que uno de sus participantes sufriera un accidente de gravedad que podría cambiarle la vida para siempre.

El incidente ocurrió durante una prueba del programa grabado en territorio dominicano, donde un concursante resultó seriamente herido tras una dinámica que terminó saliendo de control.

¿Qué pasó en el reality show?

De acuerdo con medios griegos, el participante sufrió una lesión severa en una de sus extremidades inferiores, situación que obligó a la producción a detener inmediatamente las grabaciones.

La gravedad del caso habría sido tal que el concursante fue trasladado de urgencia a un centro médico, donde permanece bajo evaluación especializada.

Todo ocurrió cuando Stavros Floros de tan solo 21 años habría sido arrollado por una embarcación cuando se encontraba pescando en una zona turística. El error fue haber realizado la actividad sin llevar una boya para señalizar por lo que no le permitió salvarse de lo sucedido.

Esta situación dejó como resultado la amputación de la pierna izquierda del concursante y sufrió un daño severo en su tobillo derecho. Pese a que fue atendido inmediatamente, los médicos no lograron salvar su pierna. Actualmente se encuentra estable y fuera de peligro.

Survivor vuelve a quedar bajo la lupa

No es la primera vez que un reality de supervivencia enfrenta críticas por poner al límite físico y mental a sus participantes.

Pruebas de resistencia, retos acuáticos, obstáculos de alto impacto y largas jornadas de grabación suelen formar parte del ADN del formato, lo que abre aún más la posibilidad de sufrir este tipo de incidentes.

Hasta el momento no se ha confirmado cuándo se retomarán las grabaciones ni si habrá modificaciones en las dinámicas del reality. La prioridad, según medios internacionales, está puesta en la evolución médica del concursante afectado y en la investigación interna sobre las circunstancias exactas del accidente.