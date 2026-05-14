Participante de “Planeta Alofoke” colapsa y termina hospitalizado

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La preocupación se apoderó de miles de seguidores del entretenimiento dominicano luego de que el cantante y compositor Nacho Estrella sufriera un desmayo mientras participaba en la transmisión en vivo del reality digital “Planeta Alofoke”.

El inesperado episodio ocurrió frente a una audiencia conectada en tiempo real, generando una inmediata reacción tanto dentro del programa como en redes sociales, donde fanáticos comenzaron a compartir clips del momento y mensajes de apoyo al intérprete.

El momento de tensión que paralizó "Planeta Alofoke"

El cantante dominicano presentó una descompensación física en plena dinámica del programa. La producción reaccionó de inmediato y activó el protocolo médico para asistir al artista.

Según informó Santiago Matías durante la emisión nocturna del espacio, el cantante fue estabilizado por el equipo médico y posteriormente trasladado a un centro de salud privado en Santo Domingo, donde permanece bajo observación.

Aprovechando su recuperación, los especialistas han estado realizando estudios para determinar qué provocó el desmayo, el cual inicialmente, fue interpretado por los usuarios como un posible infarto. Sin embargo, hasta el momento no se ha revelado un diagnóstico oficial.

Santiago Matías tranquiliza a la audiencia

Tras la ola de especulaciones que inundó redes sociales, Santiago Matías utilizó la misma plataforma del reality para llevar tranquilidad a la audiencia.

El empresario aseguró que Nacho Estrella está fuera de peligro y recibiendo todas las atenciones necesarias. También adelantó que en las próximas horas podrían ofrecerse nuevos detalles sobre la evolución médica del artista y los resultados de los análisis practicados.

El artista, que se ha convertido en una de las figuras más comentadas de “Planeta Alofoke” gracias a su autenticidad, carisma y cercanía con el público, recibió respaldo tanto de seguidores como de figuras del entretenimiento dominicano.