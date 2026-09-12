Niurka Marcos y Manelyk González protagonizan brutal pelea en “La Granja VIP 2”

La aparente tregua entre Niurka Marcos y Manelyk González llegó a su fin en “La Granja VIP 2”. Una conversación aparentemente cotidiana sobre la pronunciación de una palabra terminó convertido en una explosiva pelea, con gritos, reclamos e insultos frente al resto de los participantes.

El enfrentamiento ocurrió durante una charla en la que Bicolor, Fernando Lozada, Kunno y Manelyk hablaban sobre cómo debía pronunciarse la palabra “reels”. Bicolor incluso explicó que utilizaba una pronunciación distinta como parte de su personaje de comedia.

Niurka intervino en la conversación para defender a su compañero, pero Manelyk cuestionó su participación y le explicó que entre ellos existía confianza y que todo formaba parte de una dinámica de juego. La aclaración, lejos de apagar el momento, hizo que la tensión comenzara a subir.

Niurka y Manelyk pasan a los ataques personales

La discusión rápidamente dejó de tener relación con la palabra que había provocado el intercambio. Niurka dejó claro que no necesitaba autorización para participar en una conversación dentro del reality.

“Participo de la plática que me dé la gana, no la que tú me dirijas”, respondió la cubana, marcando el inicio de un enfrentamiento cada vez más intenso.

Manelyk no retrocedió y comenzó a cuestionar la actitud de Niurka. El tema de la trayectoria profesional también salió a relucir y ambas dejaron claro que ninguna estaba dispuesta a ceder.

La influencer incluso minimizó la trayectoria de la vedette, mientras Niurka respondió asegurando que no le interesaba lo que Manelyk pensara de su carrera.

Uno de los momentos más fuertes llegó cuando Niurka volvió a utilizar contra Manelyk una expresión que ya había empleado en enfrentamientos anteriores: “cerebro de pescado”.

La cubana acusó a su compañera de olvidar rápidamente lo que decía y la llamó “estúpida”, mientras Manelyk respondió con sarcasmo y continuó enfrentándola.

La discusión también alcanzó terrenos mucho más personales. Niurka lanzó comentarios sobre el físico y el supuesto talento de Manelyk, mientras la influencer respondió haciendo referencia a la vida sentimental de la cubana.

El intercambio ocurrió mientras varios de los habitantes observaban la escena. Algunos prefirieron mantenerse al margen mientras las dos participantes continuaban elevando el tono.

Manelyk y Niurka reviven una rivalidad que ya viene de antes

El enfrentamiento no aparece de la nada. Niurka y Manelyk ya habían tenido diferencias en otros realities, por lo que su convivencia en “La Granja VIP 2” comenzó marcada por una tensión que rápidamente volvió a salir a la superficie.

De hecho, desde los primeros días de esta segunda temporada ya habían protagonizado roces, y esta nueva pelea confirmó que la convivencia entre ambas podría convertirse en uno de los focos de mayor conflicto del programa.