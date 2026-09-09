Mujer que fue atacada con ácido en el rostro se le va encima a Carlos Vives

Suscríbete a nuestros canales

La historia de María Consuelo Córdoba, sobreviviente de un brutal ataque con ácido ocurrido hace más de dos décadas en Colombia, vuelve a generar conmoción.

La mujer, quien ha contado públicamente las secuelas físicas y emocionales que ha enfrentado desde aquella agresión y que tiene aprobada la eutanasia desde hace varios años, hizo un fuerte señalamiento contra el cantante Carlos Vives.

Córdoba recordó un encuentro que tuvo con el artista y aseguró que, después de conocer su historia, el colombiano le prometió organizar una actividad para recaudar dinero que pudiera ayudarla con su situación. Sin embargo, según su testimonio, esa promesa nunca llegó.

La víctima recuerda la promesa de Carlos Vives

Durante una entrevista en el pódcast “Vamos Pa’ Eso”, María Consuelo relató cómo habría ocurrido el encuentro con Carlos Vives. De acuerdo con su versión, el cantante se mostró conmovido al conocer su situación y llegó incluso a llorar mientras conversaban.

La mujer aseguró que posteriormente el artista la llevó a Gaira, establecimiento relacionado con el cantante, y le manifestó que realizaría una fiesta con el propósito de ayudarla económicamente.

Según su relato, la idea era cobrar una entrada de 600.000 pesos colombianos para recaudar fondos. Sin embargo, Córdoba afirma que aquella actividad nunca se realizó y que tampoco recibió el apoyo económico que esperaba.

“Me llevó a Gaira, me dio un pedacito de salmón, una arepa y un jugo de guanábana a mí y a una amiga”, relató la mujer al recordar aquella visita. También aseguró que, después de ese encuentro, no recibió dinero para regresar a su casa.

Una promesa que, según ella, nunca se cumplió

El señalamiento de María Consuelo contra Vives forma parte de un relato personal sobre una experiencia que, según ha explicado, quedó marcada en su memoria durante años.

La mujer sostiene que esperaba que la ayuda prometida pudiera contribuir a enfrentar las consecuencias de la agresión que sufrió. No obstante, asegura que la fiesta anunciada por el cantante nunca se llevó a cabo.

Hasta ahora, estas afirmaciones corresponden al testimonio público de Córdoba y no constituyen, por sí mismas, una confirmación independiente de que la promesa haya sido realizada en los términos descritos.

Detrás de la polémica con Carlos Vives existe una historia mucho más dolorosa. María Consuelo Córdoba se convirtió en sobreviviente de un ataque con ácido que transformó completamente su vida y que le dejó consecuencias físicas y emocionales de largo plazo.

Su caso volvió a captar la atención pública después de que se conociera su decisión de recurrir a la eutanasia, reabriendo el debate sobre el sufrimiento de las personas que sobreviven a ataques con agentes químicos y las condiciones que deben enfrentar durante su recuperación.

Córdoba ha hablado públicamente de las dificultades que ha atravesado durante estos años y de las secuelas que todavía forman parte de su día a día.