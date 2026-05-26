Muere reggaetonero en Miami a sus 25 años tras accidente automovilístico

Suscríbete a nuestros canales

La música urbana cubana atraviesa uno de sus momentos más tristes tras confirmarse la muerte del joven reggaetonero El Dizzy, artista emergente que perdió la vida en Miami a los 25 años y cuya partida ha provocado una ola de reacciones en redes sociales y dentro de la comunidad latina.

El cantante, cuyo nombre real era Abraham Fernández, residía en Miami Beach y comenzaba a abrirse camino dentro del género urbano gracias a su creciente presencia en plataformas digitales y colaboraciones con exponentes de la escena cubana.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada inicialmente por medios especializados en entretenimiento y música urbana.

¿Qué ocurrió con el reggaetonero?

Según los primeros reportes, El Dizzy murió luego de verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido el pasado fin de semana a pocas cuadras de su residencia en Miami Beach.

Algunas versiones indican que el hecho habría sido un atropello con fuga, información que todavía continúa bajo investigación por parte de las autoridades.

La muerte del artista provocó una inmediata reacción entre seguidores, colegas y creadores de contenido vinculados a la música urbana cubana. Decenas de mensajes comenzaron a circular en Instagram, Facebook y TikTok pocas horas después de conocerse la noticia.

“Qué tristeza tan grande”, “Tenía mucho talento” y “Otro joven artista que se va demasiado pronto”, fueron algunos de los comentarios publicados por usuarios que seguían la carrera del cantante.

El Dizzy buscaba consolidarse dentro de la industria

Aunque todavía era considerado una figura emergente, El Dizzy comenzaba a ganar reconocimiento dentro de la escena urbana gracias a su estilo fresco y a su presencia constante en redes sociales y plataformas musicales.

Su nombre había empezado a sonar entre los seguidores del reguetón cubano independiente, un movimiento que en los últimos años ha ganado fuerza fuera de la isla gracias al impulso de artistas radicados en Miami.

Quienes seguían su carrera aseguran que el joven artista tenía potencial para convertirse en uno de los nuevos rostros del género urbano cubano, especialmente por su conexión con el público joven y su autenticidad dentro de la industria.