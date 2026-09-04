Modelo de OnlyFans es vetada de por vida en un estadio de fútbol

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La creadora de contenido para adultos y y modelo de OnlyFans, Celina Powell, fue expulsada del Hard Rock Stadium, casa de los Miami Dolphins, luego de protagonizar un altercado con el personal de seguridad durante un partido de pretemporada de la NFL.

El episodio ocurrió durante el encuentro entre los Miami Dolphins y los Atlanta Falcons, disputado el pasado 28 de agosto. El equipo de Miami terminó perdiendo 17-12, pero fue la situación protagonizada por Powell fuera del terreno de juego la que terminó generando repercusión.

¿Qué pasó con Celina Powell en el estadio?

De acuerdo con lo reportado por TMZ, el incidente comenzó cuando integrantes de seguridad le solicitaron a Powell que retirara los pies de una pared ubicada frente a un asiento.

La situación escaló rápidamente a una discusión. Según el mismo reporte, la creadora de contenido respondió de manera agresiva al personal de seguridad y llegó a decirles: “¡Cállense la boca y dejen de hablarme!”.

Después del intercambio, los encargados de seguridad procedieron a retirarla del recinto con apoyo de la policía. La influencer fue escoltada fuera del estadio y posteriormente recibió una prohibición permanente para ingresar al Hard Rock Stadium.

Celina Powell podría apelar la decisión

Tras su expulsión, Powell aseguró que recibió un veto permanente que le impide regresar al estadio para asistir a partidos de los Dolphins o a cualquier otro evento que se celebre en el recinto.

La creadora de contenido señaló a TMZ que tendría la posibilidad de disputar la medida ante un tribunal. Sin embargo, también dejó claro que, por ahora, no tiene intención de apelar la prohibición.

El veto supone un cambio importante para una figura que acostumbraba acudir a estos eventos. Celina ha sido vista anteriormente en encuentros de los Dolphins y también en partidos del Miami Heat de la NBA, compartiendo imágenes de esas experiencias con sus millones de seguidores.

¿Quién es Celina Powell?

Celina Powell, de 31 años, se convirtió en una conocida personalidad de internet gracias a su actividad en redes sociales y a su presencia en OnlyFans.

Actualmente cuenta con más de 3,1 millones de seguidores en Instagram y más de 400.000 en TikTok.

También ha ganado notoriedad por afirmar públicamente haber mantenido encuentros o relaciones con distintas figuras del mundo del hip-hop y el deporte. Algunas de esas declaraciones han sido negadas o cuestionadas por los propios involucrados.