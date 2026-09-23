Lionel Richie se somete a una operación y cancela tres conciertos ¿Qué tiene?

Medios de entretenimiento estadounidenses informan sobre la operación del reconocido cantante y compositor Lionel Richie. Aseguran que el intérprete de “Say You, Say Me” fue intervenido mediante un procedimiento cardíaco para corregir malestares en su salud.

Información sobre la salud de Lionel

Afirman que el artista de 77 años canceló tres conciertos para poder entrar al quirófano de la mano de especialistas, quienes le realizaron un procedimiento de fibrilación auricular.

La fibrilación auricular es el tipo más común de alteración del ritmo cardíaco, una arritmia en la que las cavidades superiores del corazón laten de forma rápida y desorganizada, informa el sitio web de Mayo Clinic.

Un comunicado del representante de Lionel dice que la operación salió excelente y que hoy el artista se encuentra en la etapa de recuperación junto a su familia, para poder regresar lo más pronto posible a los escenarios.

No se ha informado cuánto tiempo tomará el descanso y recuperación del nacido en Alabama, Estados Unidos.

Suspensión de los conciertos

Richie tenía pautados tres importantes espectáculos en Ohio, Las Vegas y San Francisco, en los que deleitaría al público con sus más grandes éxitos musicales como “Hello”, “Truly”, “Lady”, “My Love” y “My Destiny”, entre otros.