Lionel Richie en cuidados intensivos: esto se sabe de su estado de salud

Suscríbete a nuestros canales

El legendario cantante Lionel Richie fue hospitalizado e ingresado en la unidad de cuidados intensivos después de ofrecer un concierto en St. Louis, Missouri, una situación que encendió las alarmas entre sus seguidores debido a las señales de malestar que el artista mostró sobre el escenario.

A sus 77 años, el intérprete de “Hello” y “All Night Long” tuvo que modificar parte de su presentación del sábado 29 de agosto en The Muny, en Forest Park, luego de experimentar dificultades para mantenerse de pie.

Aunque consiguió completar el espectáculo, decidió acudir por cuenta propia a un centro médico para someterse a una evaluación.

Lionel Richie tuvo que sentarse durante ‘All Night Long’

El momento que más preocupó al público ocurrió durante la parte final del concierto. Richie habría explicado que no se encontraba bien y que estaba deshidratado, mientras comenzaba a consumir electrolitos para intentar recuperarse.

Sin embargo, los síntomas no desaparecieron. Para interpretar uno de sus mayores éxitos, “All Night Long”, el cantante pidió una silla y terminó parte de la actuación sentado. Después del concierto, decidió trasladarse voluntariamente al hospital para realizarse diferentes pruebas médicas.

De acuerdo con los reportes conocidos hasta ahora, los médicos consideran que podría tratarse de un cuadro leve de deshidratación, aunque todavía no existe un diagnóstico oficial divulgado públicamente. Su estado se mantiene estable y permanece bajo observación como medida de precaución.

Es el segundo susto de salud en apenas dos meses

La preocupación aumenta porque este no es el primer episodio que Lionel Richie enfrenta durante su actual gira. El pasado 24 de junio, durante un concierto en St. Paul, Minnesota, el cantante comenzó a sentirse mareado y tuvo que interrumpir la presentación.

En aquella ocasión intentó mantener el ánimo frente al público e incluso llegó a bromear sobre la situación. Sin embargo, después de permanecer un tiempo fuera del escenario, su equipo confirmó que no podía continuar. El episodio provocó el aplazamiento de dos conciertos mientras se recuperaba.

Ahora, el nuevo ingreso hospitalario vuelve a poner la atención sobre la salud del artista, precisamente mientras desarrolla su gira “Sing a Song All Night Long” junto a Earth, Wind & Fire.

Por ahora, no se ha anunciado una cancelación definitiva de la gira. Si su evolución continúa siendo favorable y recibe el alta médica, Richie tendría varias semanas para recuperarse antes de regresar al escenario.

La próxima presentación contemplada en su agenda está prevista para el 26 de septiembre en el Chase Center de San Francisco, California. Hasta el momento, no se ha confirmado un cambio en esa fecha.