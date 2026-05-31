La nota médica que reabre el misterio que rodea a la muerte de Marilyn Monroe

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Más de seis décadas después de la muerte de Marilyn Monroe, un nuevo documento ha vuelto a poner en duda la versión oficial sobre las últimas semanas de vida de la actriz más icónica del cine estadounidense.

Una receta médica firmada por uno de los doctores que la atendieron ha resurgido como una pieza capaz de reavivar teorías, cuestionamientos y nuevas investigaciones sobre lo ocurrido aquella noche de agosto de 1962.

La aparición del documento generó interés entre historiadores, investigadores y seguidores de la estrella, especialmente porque contradice declaraciones que el propio médico sostuvo durante años.

La receta a Marilyn Monroe que pone en entredicho todo

El centro de la polémica es una prescripción médica firmada por el doctor Hyman Engelberg apenas dos meses antes del fallecimiento de Monroe.

Durante décadas, Engelberg sostuvo que únicamente había recetado Nembutal, un potente barbitúrico utilizado como sedante e hipnótico. Incluso reiteró esa versión durante entrevistas realizadas por investigadores vinculados al caso años después.

Sin embargo, la receta descubierta muestra algo diferente.

El documento incluye una prescripción de hidrato de cloral, otro medicamento sedante que desempeñó un papel importante en las investigaciones posteriores sobre la muerte de la actriz. La existencia de esta receta contradice directamente lo que el médico había declarado públicamente.

La relevancia del hallazgo radica en que el hidrato de cloral apareció entre las sustancias detectadas en el organismo de Monroe tras su fallecimiento.

Durante años, especialistas e investigadores han debatido sobre cómo la actriz obtuvo ciertos medicamentos y quiénes tuvieron acceso a recetarlos durante los últimos meses de su vida.

Misterio en torno a su muerte

La muerte de Marilyn Monroe ha estado rodeada de controversias prácticamente desde que fue encontrada sin vida en su residencia de Los Ángeles el 5 de agosto de 1962.

La versión oficial determinó que la actriz murió a consecuencia de una intoxicación aguda por barbitúricos y el caso fue catalogado como un probable suicidio.

Sin embargo, a lo largo de los años surgieron numerosas teorías alimentadas por presuntas inconsistencias en la investigación, testimonios contradictorios y dudas sobre la escena donde fue hallado el cuerpo.