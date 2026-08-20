La exclusiva bienvenida de Nadia Ferreira a su hija Myla Victoria

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La llegada de Myla, la segunda hija de Nadia Ferreira y Marc Anthony, transformó por completo el hogar de la pareja.

La modelo paraguaya decidió celebrar los primeros días de su bebé con una bienvenida llena de detalles, elegancia y mucho color, dejando ver en redes sociales parte del ambiente que preparó para la pequeña.

Flores, globos y mucho rosa para recibir a Myla

Nadia Ferreira compartió imágenes de algunos de los detalles que rodearon la llegada de su hija.

El rosa fue el gran protagonista de la decoración, acompañado de arreglos florales, globos y delicados artículos para bebé que dieron al espacio un aire de celebración.

La modelo optó por capturar pequeños momentos familiares y detalles relacionados con Myla, manteniendo la intimidad de los primeros días de la recién nacida.

La llegada de la niña ocurrió el pasado 21 de julio y convirtió el hogar de Nadia y Marc Anthony en escenario de una nueva etapa familiar.

La pareja ya tenía un hijo en común, Marquitos, nacido en junio de 2023.

Nadia protege el rostro de su bebé

Aunque Ferreira ha decidido compartir algunos momentos de esta etapa, también dejó claro que existen límites cuando se trata de la privacidad de su hija.

Hasta ahora, la modelo ha evitado mostrar completamente el rostro de Myla en sus publicaciones.

De esta manera, permite que sus seguidores conozcan parte de la experiencia familiar sin exponer por completo la identidad visual de la recién nacida.