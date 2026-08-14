La despedida de Bad Bunny a Prichard Colón: “A todo el mundo le hablaba de este boxeador”

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La muerte de Prichard Colón dejó de luto al boxeo puertorriqueño y también tocó profundamente a Bad Bunny, quien decidió despedir públicamente al exboxeador con una carta llena de admiración y una historia que, según el artista, comenzó mucho antes de alcanzar la fama mundial.

El llamado ‘Conejo Malo’ no habló de Colón como una figura distante. En su mensaje, recordó que siguió su carrera cuando todavía era un joven prospecto y que estaba convencido de que tenía todo para convertirse en una de las grandes estrellas del pugilismo boricua.

La admiración de Bad Bunny por Prichard Colón

Uno de los detalles más personales de la carta es que Bad Bunny situó su admiración por Colón en una época en la que él mismo apenas comenzaba a construir su camino musical.

El cantante contó que, en 2014, mientras grababa sus primeras canciones en su habitación, comenzó también a seguir con atención la carrera de aquel joven boxeador puertorriqueño. Para Benito, Colón era una promesa en la que confiaba plenamente.

Su entusiasmo era tal que hablaba de él con prácticamente todo el mundo, de la misma manera apasionada con la que entonces conversaba sobre su propia música.

“A todo el mundo le hablaba de este boxeador con la misma pasión que les contaba sobre mi música. Algunos ya sabían de él, y el resto era cuestión de tiempo que lo conocieran”, dijo el artista sobre el Colón, quien falleció a sus 33 años.

“Tenía todo” para convertirse en una estrella del boxeo

Para Bad Bunny, el futuro de Prichard Colón parecía prácticamente escrito. El artista destacó que veía en el joven pugilista muchas cualidades que lo llevarían a la cima.

“Honestamente yo tenía el presentimiento de que él sería el próximo. Tenía estilo, buen boxeo, IQ, pegada, imagen, presencia y carisma; tenía todo para ser la gran estrella boricua que tanto necesitábamos en el boxeo”, resaltó.

Colón había construido además un impresionante récord profesional de 16 victorias y ninguna derrota, con 12 de esos triunfos conseguidos por nocaut. Su trayectoria apuntaba hacia un futuro prometedor hasta que una pelea en octubre de 2015 cambió para siempre su vida.

La pelea que cambió para siempre la vida de Prichard Colón

El 17 de octubre de 2015, Prichard Colón enfrentó a Terrel Williams en Fairfax, Virginia. Durante el combate recibió varios golpes ilegales en la parte posterior de la cabeza, conocidos en el boxeo como “golpes de conejo”.

Los impactos provocaron un hematoma subdural y lesiones cerebrales irreversibles. Colón fue derribado dos veces durante el octavo asalto y, después de la pelea, comenzó una larga batalla por su vida y su salud.

A partir de entonces, aquel joven que había llegado al ring con un récord invicto quedó postrado y pasó los siguientes años enfrentando las consecuencias de las lesiones cerebrales sufridas durante aquel combate.

Finalmente, Prichard murió el jueves 13 de agosto de 2026 después de casi 11 años marcados por las secuelas de aquella tragedia deportiva.