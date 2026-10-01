Jim Carrey se casó en secreto: ¿Quién es su nueva esposa?

El actor canadiense, Jim Carrey, se casó en secreto con su pareja, en una ceremonia privada en Los Ángeles. La noticia fue confirmada por su representante y llega apenas siete meses después de que ambos hicieran pública su relación en París.

El matrimonio de Jim Carrey

El protagonista de “La máscara” contrajo matrimonio con Min Ah, su pareja de varios años, en una ceremonia íntima celebrada en Los Ángeles.

La unión fue confirmada el miércoles 30 de septiembre por un representante del actor a la revista People. Los detalles sobre la celebración se mantienen bajo reserva, aunque medios estadounidenses reportan que se trató de una ceremonia pequeña y privada.

Para Carrey, de 64 años, este representa su tercer matrimonio. Anteriormente estuvo casado con Melissa Womer, madre de su hija Jane, entre 1987 y 1995, y posteriormente con la actriz Lauren Holly, con quien estuvo casado entre 1996 y 1997.

¿Quién es Min Ah, la esposa de Jim Carrey?

Min Ah ha mantenido un perfil considerablemente más discreto que su esposo. Las publicaciones que han seguido la relación la identifican como actriz y artista radicada en Los Ángeles, y algunos medios también señalan que es conocida como Minzi.

Su vida personal ha permanecido alejada de los reflectores y son pocos los detalles públicos disponibles sobre su trayectoria.

La pareja ya había sido fotografiada junta en 2022, cuando fueron vistos saliendo de un espectáculo de comedia benéfico organizado por Judd Apatow en Los Ángeles. Sin embargo, durante años evitaron convertir su relación en un asunto público.

Jim Carrey hizo pública su relación en los Premios César

El romance dejó de ser completamente privado en febrero de 2026, cuando Carrey y Min Ah aparecieron juntos en los Premios César, en París. El actor recibió durante esa ceremonia un César honorífico por su trayectoria.

Durante su discurso, pronunciado en francés, el comediante agradeció a su familia y dedicó unas palabras especiales a Min Ah, a quien llamó su “sublime compañera” y le expresó públicamente su amor. El momento marcó la primera gran aparición de ambos como pareja ante las cámaras.

En aquella ceremonia también estuvieron la hija del actor, Jane, y su nieto, Jackson, quienes recibieron una ovación junto a Min Ah cuando Carrey los mencionó durante su intervención.