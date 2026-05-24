Jessie J recibe una gran noticia a casi un año de ser diagnosticada con cáncer

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La cantante británica, Jessie J, compartió un video en redes sociales donde dio un importante anuncio tras los meses complicados que vivió luego de haber sido diagnosticada con cáncer de mama en junio de 2025.

Tras compartir la noticia, celebridades y seguidores inundaron las redes sociales con mensajes de cariño. Artistas como Rita Ora destacaron la valentía con la que Jessie J decidió visibilizar todo el proceso, ayudando a otras mujeres que enfrentan la enfermedad.

¡Jessie J lo logró!

En el audiovisual reveló que, está oficialmente libre de cáncer de mama, una noticia que compartió con lágrimas, alivio y un mensaje profundamente humano sobre el miedo, la salud y la esperanza.

La artista, reconocida mundialmente por éxitos como “Price Tag”, “Domino” y “Bang Bang”, publicó un video desde el hospital en el que mostró parte del proceso médico que enfrentó durante los últimos meses.

Con la sinceridad que la caracteriza, confesó que recibió los resultados entre nervios y ansiedad, hasta escuchar las palabras que llevaba un año esperando, las cuales confirmarían que ya no hay rastros de cáncer.

“Lloré durante horas y luego respiré por primera vez en un año”, escribió la cantante en sus redes sociales, una frase que rápidamente se volvió viral y generó miles de mensajes de apoyo de fanáticos y colegas de la industria musical.

Un año marcado por cirugías, miedo y resiliencia

Jessie J había revelado en 2025 que padecía cáncer de mama en etapa temprana. Desde entonces decidió compartir públicamente buena parte de su proceso, incluyendo los exámenes médicos, el impacto emocional del diagnóstico y la mastectomía a la que tuvo que someterse.

Lejos de ocultarse, la artista convirtió sus redes sociales en una especie de diario abierto donde hablaba sin filtros sobre el dolor físico, la incertidumbre y los cambios que atravesaba su cuerpo.

Incluso llegó a bromear sobre algunos momentos incómodos del tratamiento, una manera de enfrentar el miedo sin perder su esencia cercana y espontánea.

En uno de los videos más comentados, la cantante confesó el terror que le provocaban las resonancias magnéticas debido a su claustrofobia. Aun así, decidió documentar el momento para acompañar emocionalmente a otras personas que atraviesan situaciones similares.

Uno de los aspectos más sensibles del relato de Jessie J fue el impacto que tuvo la enfermedad en su maternidad. La cantante explicó en publicaciones anteriores que una de las cosas más difíciles fue no sentirse con la energía suficiente para disfrutar plenamente de su hijo Sky.

La artista aseguró que su familia se convirtió en el principal motor para mantenerse fuerte durante el tratamiento. Su pareja, el exjugador de baloncesto Chanan Safir Colman, también estuvo presente durante todo el proceso, acompañándola en consultas, cirugías y recuperación.

Una carrera marcada por desafíos de salud

Aunque este ha sido uno de los episodios más duros de su vida, no es la primera vez que Jessie J enfrenta problemas médicos importantes. A los 18 años sufrió un derrame cerebral leve y en 2020 reveló que padecía síndrome de Ménière, una enfermedad que incluso le provocó pérdida temporal de audición.

Además, la cantante habló públicamente sobre la pérdida de un embarazo en 2021, otro momento que marcó profundamente su vida personal. Todas esas experiencias, según ha contado en varias entrevistas y publicaciones, fortalecieron su manera de afrontar la adversidad.