Cantante británica ingresa a urgencias tras fuerte golpe en la cabeza

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Jessie J, la cantante británica conocida por éxitos como “Price Tag” y “Domino”, vivió uno de los momentos más impactantes de su carrera recientemente cuando tuvo que ser hospitalizada de emergencia durante su gira en China.

¿Qué le sucedió a la cantante?

La noche del pasado 21 de marzo de 2026, mientras formaba parte de su gira “No Secrets Tour” en Hangzhou, Jessie J sufrió un fuerte golpe en la cabeza al subir a una camioneta.

Según el relato que ella misma compartió en sus redes sociales, el impacto contra el techo del vehículo fue tan intenso que inicialmente creyó que se había roto el cuello.

Preocupada por la gravedad de la lesión, la artista fue trasladada urgentemente a un hospital local, donde le realizaron estudios, incluida una resonancia magnética (MRI) para descartar daños mayores.

Recuperación y continuación de la gira

A pesar del miedo inicial y del dolor en el cuello y la espalda, Jessie J confirmó que no sufrió fracturas graves. Sin embargo, admitió que la experiencia fue dolorosa y exigente.

La cantante decidió seguir adelante con los ensayos y algunas presentaciones de su gira, demostrando su compromiso con el público y con su música.

En un emotivo mensaje dirigido a sus millones de seguidores, aseguró estar bien y en proceso de recuperación, y agradeció el apoyo recibido tras compartir detalles del accidente en Instagram.

Este episodio se suma a una serie de retos de salud que Jessie J ha enfrentado en los últimos meses. En junio de 2025, la cantante reveló que había sido diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana, lo cual la llevó a someterse a una mastectomía y una recuperación prolongada.

Desde entonces, Jessie ha compartido abiertamente sus experiencias médicas y emocionales, lo que ha fortalecido aún más la conexión con su público, que la ve no solo como una estrella, sino como un ejemplo de valentía y transparencia.