Hijo de Ricardo Montaner deja boquiabierto al público por el increíble parecido con su padre

Héctor Montaner, hijo del reconocido cantante Ricardo Montaner, volvió a conectar con la música romántica al interpretar “Me Dediqué a Perderte”, uno de los grandes clásicos de Alejandro Fernández.

El cantante venezolano hizo suyo este tema y le imprimió una dosis de nostalgia y sentimiento que puede despertar recuerdos entre quienes alguna vez hicieron de esta canción parte de su historia.

Héctor Montaner interpreta “Me Dediqué a Perderte”

La canción “Me Dediqué a Perderte”, popularizada por Alejandro Fernández, encontró una nueva voz en Héctor Montaner. El artista venezolano asumió el reto de interpretar una de esas baladas que se han mantenido vigentes por la intensidad de su letra y la emoción que transmite.

En su versión, Montaner apuesta por una interpretación íntima y sentimental. Su voz le aporta un matiz diferente al tema y mantiene intacta la esencia nostálgica de una canción que habla de errores, distancia y del arrepentimiento de comprender demasiado tarde que una relación se estaba perdiendo.

El sorprendente parecido con su padre

La increíble interpretación de Héctor no fue lo único aplaudido por sus seguidores. En los comentarios, además de felicitarlo, también resaltan el increíble parecido físico y vocal que tiene con su padre.

"Me confundí, no sé si es el hijo o el padre", "El mismo registro de Ricardo Que impresión", "La copia de su papi", "Por un segundo llegue a pensar que era Ricardo Montaner qué hermoso su parecido", "Pensé que era Ricardo Montaner", "Igualito a su papá", fueron algunas de las opiniones.

La carrera musical de Héctor Montaner

Héctor Montaner comenzó su camino artístico desde joven. En 2004 presentó “Amor del bueno”, su primer álbum como solista, iniciando una carrera vinculada principalmente al pop y la música romántica.

Además de cantante, Héctor ha desarrollado una faceta como compositor y ha participado en diferentes colaboraciones. Entre sus trabajos figuran canciones como “Dale dale” y “Si tú me faltas”, esta última junto a Nacho y Jorge Luis Chacín.

En 2025 también protagonizó un momento especial dentro de su trayectoria al grabar oficialmente junto a su padre “Lo que te dé la gana”.