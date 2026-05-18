Hija de famoso boxeador se casa a los 16 años y genera controversia

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La familia del reconocido boxeador británica Tyson Fury vuelve a estar en el centro de atención, y esta vez es por su hija Venezuela Fury, quien contrajo matrimonio a los 16 años con Noah Price, de 18, en una ceremonia privada celebrada en la Isla de Man.

La boda, que reunió a familiares y allegados, se realizó en la Royal Chapel of St. John, una exclusiva locación en la Isla de Man, territorio donde legalmente es posible contraer matrimonio a partir de los 16 años con consentimiento parental.

La lujosa boda de la hija del boxeador

Lejos de pasar desapercibido, el enlace estuvo repleto de detalles que no tardaron en viralizarse. Venezuela lució un vestido blanco de encaje con una llamativa cola de gran longitud, mientras que uno de los elementos más comentados fueron sus Crocs blancos que eligió como calzado.

Las imágenes compartidas tras la ceremonia muestran a la pareja sonriente y relajada, disfrutando de esta nueva etapa rodeados de apoyo familiar.

Además, la boda habría sido grabada como parte del reality familiar de Netflix centrado en la vida de los Fury, aumentando todavía más la expectativa mediática alrededor del evento.

La noticia rápidamente dio la vuelta al mundo y encendió una conversación masiva en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron sorprendidos por la corta edad de la joven al momento de dar este importante paso.

Su relación ya había dado de qué hablar

Aunque el matrimonio sorprendió a muchos, esta historia comenzó meses atrás. Venezuela y Noah ya habían sido noticia cuando anunciaron su compromiso durante la celebración del cumpleaños número 16 de la joven.

En aquel momento, la noticia también generó una fuerte ola de comentarios, especialmente por la edad de ambos y la rapidez con la que avanzó la relación.

La madre de Venezuela, Paris Fury, mostró públicamente su respaldo y aseguró sentirse orgullosa de su hija, recordando además que ella misma inició su historia con Tyson siendo muy joven.

Para Tyson Fury, acostumbrado a protagonizar titulares deportivos, este episodio representa un momento profundamente familiar y emocional.

El excampeón mundial ha expresado públicamente lo especial que fue ver a su hija mayor iniciar esta nueva etapa, en una jornada que mezcla tradición, polémica y una enorme atención mediática.