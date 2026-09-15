GTA 6 revela parte de su banda sonora: estos son los famosos artistas que participarán

Este 15 de septiembre, varios reconocidos artistas comenzaron a compartir en sus redes sociales imágenes inéditas relacionadas con el videojuego GTA 6 de Rockstar Games, dejando claro que tendrán algún tipo de participación musical en la nueva entrega de Grand Theft Auto.

¿Quiénes pondrán la música en GTA 6?

Entre los nombres que más llamaron la atención aparecen Travis Scott, Future, Metro Boomin, Rauw Alejandro, Keith Richards, Morgan Wallen y el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso.

También se han sumado a esta revelación PinkPantheress y Yung Lean, ampliando una lista que promete convertirse en una de las bandas sonoras más comentadas de la industria.

La particular estrategia de Rockstar ha hecho que los propios músicos sean quienes alimenten la expectativa. En lugar de publicar un anuncio convencional, varios compartieron fragmentos de arte de GTA 6 que parecen estar relacionados con su participación en el juego.

Travis Scott regresa a los videojuegos

Uno de los anuncios que más ruido generó fue el de Travis Scott. El rapero publicó una imagen vinculada con GTA 6 y acompañó el movimiento con un mensaje en el que anticipó su “regreso” al mundo de los videojuegos y habló de “rage” y mucho baile. Kotaku

Su presencia resulta llamativa porque el artista ya tiene una estrecha relación con la cultura gamer y con experiencias musicales dentro de videojuegos. Ahora, todo apunta a que su música formará parte de la experiencia sonora de la nueva aventura de Rockstar.

El sello latino

La música latina también tendrá un espacio importante en GTA 6. Rauw Alejandro aparece entre los artistas que han insinuado su participación, mientras que el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso también compartió material relacionado con el esperado título.

La inclusión de estos artistas encaja con el escenario de Vice City y el estado ficticio de Leonida, una recreación de Florida que vuelve a colocar los ritmos latinos y la cultura del sur de Estados Unidos en el centro de la identidad del videojuego.

De Future y Metro Boomin a una leyenda como Keith Richards

Future y Metro Boomin, dos nombres fundamentales del hip-hop contemporáneo, figuran entre los artistas anunciados, mientras que Keith Richards, guitarrista de The Rolling Stones, representa una conexión directa con la historia del rock.

A ellos se suma Morgan Wallen, una de las figuras más populares de la música country estadounidense, lo que refuerza la enorme variedad de estilos que podría encontrarse en las emisoras del juego.

En la saga Grand Theft Auto, la radio siempre ha sido una pieza fundamental para construir la personalidad de sus ciudades. Los jugadores no solamente conducen por el mundo abierto sino también descubren artistas, géneros y canciones mientras recorren sus calles.

Rockstar ya demostró desde el primer tráiler de GTA 6 hasta qué punto entiende el poder de la música. “Love Is a Long Road”, de Tom Petty, fue elegida para acompañar aquel primer adelanto.