“Friends” de luto: muere James Burrows a sus 85 años

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La icónica serie “Friends” llora la partida de James Burrows, uno de los directores más influyentes de la historia de la televisión estadounidense.

Burrows falleció a los 85 años, según informaron medios y su entorno familiar, dejando tras de sí un legado que marcó el rumbo de las sitcoms modernas y redefinió el formato de la comedia en la pantalla chica.

Su nombre está directamente ligado a algunas de las series más emblemáticas de todos los tiempos, como “Cheers”, “Friends”, “Frasier” y “Will & Grace”, producciones que dominaron la audiencia durante décadas y también transformaron la manera en que se construye la comedia televisiva.

‘Friends’ y el dominio de la sitcom en los años 90

Aunque “Friends” no fue creada por él, James Burrows tuvo un papel fundamental en la consolidación de la serie como fenómeno global. Dirigió episodios clave en los inicios de la producción, ayudando a definir el estilo visual y el ritmo cómico que marcaría a toda una generación.

Su experiencia en el formato multicámara y su capacidad para trabajar con elencos corales permitieron que la serie encontrara rápidamente su identidad, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos televisivos de la década de los 90 y en un referente cultural que sigue vigente hasta hoy.

Por la profunda conexión con la serie y su paso por el proyecto, las figuras principales no tardaron en enviar sus condolencias a su familia y expresar su sentimiento hacia el estadounidense.

El genio detrás de ‘Cheers’

Burrows fue cocreador de “Cheers”, la exitosa comedia ambientada en un bar de Boston que se convirtió en un fenómeno cultural desde su estreno en 1982.

La serie, producida junto a Glen y Les Charles, logró consolidarse como una de las más importantes de la historia de NBC, tras un inicio discreto que luego dio paso a un éxito sostenido durante más de una década.

El trabajo del angelino fue clave para definir el tono, el ritmo y la estructura narrativa de la serie, apostando por un humor basado en personajes profundamente construidos y diálogos ágiles que conectaban con el público desde la cotidianeidad.

Una carrera marcada por el éxito

A lo largo de su trayectoria, James Burrows dirigió más de mil episodios de televisión, una cifra que lo posiciona como uno de los directores más prolíficos de la industria.

Su trabajo fue reconocido con 11 premios Emmy, además de múltiples nominaciones que reflejan su impacto constante en la televisión durante varias décadas.