La millonada que aún ganan los actores de “Friends” 22 años después te dejará en shock

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Aunque el último episodio de “Friends” se emitió en 2004, la icónica sitcom continúa generando ingresos millonarios para sus protagonistas.

Más de dos décadas después del final de la serie, Lisa Kudrow sorprendió al revelar que el elenco principal todavía recibe alrededor de 20 millones de dólares al año gracias a los derechos de retransmisión y acuerdos comerciales vinculados a la producción.

Las cifras históricas que ganan los actores de "Friends"

Cuando “Friends” debutó en 1994, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Matthew Perry eran prácticamente desconocidos para el gran público.

En sus primeras temporadas, cada actor cobraba cerca de 22.500 dólares por episodio, una cifra considerable para la época, pero muy distante de lo que llegaría después.

Con el crecimiento explosivo de la audiencia, el elenco tomó una decisión clave que cambió la historia salarial de Hollywood y fue negociar en bloque.

Gracias a esa estrategia, lograron convertirse en los actores mejor pagados de la televisión en aquel momento, alcanzando el histórico millón de dólares por episodio durante las dos últimas temporadas.

Aquella negociación no solo elevó sus salarios inmediatos, sino que también fortaleció su posición en acuerdos posteriores relacionados con regalías y derechos residuales.

El verdadero negocio llegó después del final

Lo más sorprendente no fue cuánto cobraron durante el rodaje, sino lo que vino después. La enorme popularidad de “Friends” en sindicaciones, plataformas de streaming y licencias internacionales convirtió la serie en una fuente de ingresos prácticamente inagotable.

Cada vez que la serie es retransmitida o renovada en plataformas digitales, parte de esos ingresos sigue beneficiando al elenco principal. Esto explica cómo, incluso sin grabar nuevos episodios desde hace 22 años, sus protagonistas continúan acumulando fortunas multimillonarias.

La serie no solo mantiene una audiencia nostálgica, sino que también ha conectado con nuevas generaciones que descubren la historia por primera vez en streaming. Esa capacidad de mantenerse culturalmente vigente ha sido clave para sostener su valor comercial.