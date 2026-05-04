Finaliza el rodaje de la esperada secuela de “La Pasión de Cristo”: ¿Cuándo la estrenan?

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Después de años de especulación, retrasos y expectativa mundial, el rodaje de “La Resurrección de Cristo” finalmente llegó a su fin. La nueva película dirigida por Mel Gibson, que funcionará como secuela directa de “La Pasión de Cristo” (2004), ya completó oficialmente sus grabaciones.

Con este anuncio, el proyecto que ya entra en una nueva fase de postproducción, avanza firmemente hacia 2027, año en el que llegará dividido en dos partes, una estrategia poco habitual dentro del género espiritual.

La ambiciosa secuela de "La Pasión de Cristo"

Gibson no apostó por una continuación convencional. “La Resurrección de Cristo” narrará los acontecimientos posteriores a la crucifixión de Jesús, explorando la resurrección, apariciones y el impacto espiritual en sus discípulos y seguidores.

A diferencia de la primera película, centrada en las últimas horas de Jesús y conocida por su crudeza visual, esta nueva entrega promete una narrativa más amplia, simbólica y profundamente espiritual.

El proyecto también destaca por su escala. Reportes indican que la producción maneja un presupuesto cercano a los 200 millones de dólares, convirtiéndola en una de las películas religiosas más costosas jamás realizadas.

Nuevo elenco marca una nueva etapa

Uno de los cambios que más conversación ha generado es la renovación total del elenco principal.

Aunque durante años se especuló con el regreso de Jim Caviezel como Jesús, finalmente la producción apostó por un nuevo reparto. El actor finlandés Jaakko Ohtonen asumirá el papel principal, mientras Mariela Garriga interpretará a María Magdalena.

La decisión responde tanto al paso del tiempo como al deseo de ofrecer una nueva visión cinematográfica sin depender de efectos de rejuvenecimiento digital.

Estreno en fechas simbólicas

La estrategia de lanzamiento también refuerza el carácter religioso del proyecto. La primera parte de “La Resurrección de Cristo” tiene previsto estrenarse el 26 de marzo de 2027, coincidiendo con Viernes Santo.

Por su parte, la segunda entrega llegará el 6 de mayo del mismo año, fecha vinculada al Día de la Ascensión. La elección no es casual y apunta directamente a convertir el estreno en un fenómeno global dentro del calendario cristiano.