Familia de Pérez Hilton rompe el silencio sobre su estado actual tras intento de suicidio

El conocido creador de contenido y referente de la farándula digital, Pérez Hilton, cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr., ingresó formalmente a un programa de tratamiento residencial.

Esta decisión llega semanas después del crítico episodio que conmocionó a sus seguidores y a la industria del entretenimiento en Estados Unidos.

La crisis en directo de Perez Hilton

El delicado cuadro de salud mental del bloguero de 48 años se hizo evidente el pasado 4 de agosto, cuando protagonizó una transmisión en vivo a través de la plataforma TikTok desde su residencia en Miami.

Durante el directo, el influencer se autolesionó de gravedad, lo que encendió de inmediato las alarmas de los usuarios conectados y movilizó a sus familiares.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade acudió de urgencia al domicilio tras recibir avisos de alerta. Los agentes aplicaron protocolos de desescalada y asistieron al comunicador por laceraciones graves y una sobredosis antes de proceder a su traslado de emergencia a un centro asistencial médico.

Aclaran su situación actual

Ante la ola de especulaciones en diversos portales y redes sociales que llegaron a asegurar de forma falsa que el bloguero había perdido una década de memoria, sus seres queridos decidieron romper el silencio.

A través de un comunicado oficial, la familia y su equipo cercano recalcaron que el foco absoluto es la estabilidad y la recuperación de Mario Armando.

“Aún no tiene acceso a su teléfono o computadora portátil. Su contacto con familiares y amigos sigue siendo limitado para que pueda concentrarse completamente en mejorar”, escriben.

Asimismo, los reportes judiciales confirmaron que cualquier visita o contacto futuro entre el creador de contenido y sus hijos menores de edad estará sujeto de manera estricta a una autorización psiquiátrica previa dictada por los especialistas que atienden su caso.

“Sus tres hijos permanecen juntos y seguros con su abuela, quien ha asumido el cuidado de ellos a tiempo completo durante este capítulo inesperado. La prioridad de nuestra familia sigue siendo darles tanta estabilidad, rutina y ‘normalidad’ como sea posible”, acotaron.

Hilton es padre de tres. Mario de 13 años, Mía de 11 y Mayte de solo 8 años, quienes vivían con él en Miami antes de lo sucedido.